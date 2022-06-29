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Або перемога Києва, або війна Альянсу з РФ: Зеленський закликав вирішити питання України в НАТО

29 червня 2022, 14:58

Країни Північноатлантичного Альянсу повинні знайти місце для України в спільному просторі безпеки, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський НАТО
Альянс має надати Україні гарантії безпеки - Зеленський / Колаж Офіс президента, Reuters

У НАТО повинні переглянути свою політику щодо східного флангу Північноатлантичного альянсу. Логіка Східної Європи полягає у тому, що країни виступають за вступ України до колективного блоку безпеки Заходу. Політика відкритих дверей організації повинна бути більш конкретною, а українська держава зробила суттєвий внесок для того, щоб опинитися в Альянсі. У організації є два шляхи: або невідкладна допомога Україні для перемоги над Росією, або відкладена війна з Москвою. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого звернення до країн НАТО на саміті Альянсу в середу, 29 червня, він сказав про те, що блоку слід переглянути своє розуміння політики безпеки на сході Європи. Сусіди України підтримують євроатлантичну інтеграцію держави.

читайте такожКроків України щодо вступу до НАТО поки не буде, Альянс відкинув прагнення Києва - Офіс Зеленського"Заради миру має бути переглянуто розуміння східного флангу НАТО. Чи не випадково, що всі країни Альянсу на сході, всі наші сусіди, виступають за членство України в НАТО? Ні, це не випадковість. Це логіка. Це знання життя в нашому регіоні", - зазначив гарант.

За його словами, підхід "відкритих дверей" блоку безпеки Заходу не повинен нагадувати "старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли підходиш - турнікети закриваються, поки не заплатиш".

Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна заплатила високу ціну за прагнення до НАТО і захист безпеки Європи. Державі потрібні гарантії захисту і місце в загальному просторі безпеки.

"Хіба Україна ще мало заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи і всієї цивілізації досі недостатній? Так що ще потрібно? Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки і ви повинні знайти Україні місце в спільному просторі безпеки", - пояснив глава держави.

читайте такожВступ України до НАТО буде розглянуто після перемоги Києва у війні з Росією – АльянсПрезидент Володимир Зеленський підкреслив, що у НАТО, по суті, є два варіанти: "Або – невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або – відкладена війна Росії з НАТО".

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Плани України щодо вступу до НАТО

Президент Володимир Зеленський у квітні заявляв, що Україна готова до вступу у Північноатлантичний альянс. Однак на Заході такої можливості Києву не пропонують. За його словами, в ситуації, що склалася, держава шукатиме моделі безпеки, які забезпечать захист українців.

Глава Пентагону Ллойд Остін казав, що у НАТО не зачиняють двері для України, але наразі час для обговорення євроатлантичних перспектив Києва ще не настав. Такі розмови повинні проводитися після того, як буде завершена війна з РФ.

Журналіст Bellingcat Христо Грозєв вважає, що у Альянсі високо оцінюють професіоналізм ЗСУ на війні з Росією. На його думку, Україна могла б опинитися в НАТО, однак це політичне питання, яке Заходу слід узгоджувати з Москвою.

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НАТО Володимир Зеленський війна Росії та України
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