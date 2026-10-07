Тристоронні переговори з РФ можуть пройти в жовтні: у МЗС назвали умову

Україна готова до п'яти режимів припинення вогню - від безумовного по всій лінії фронту до енергетичного та чорноморського перемир'я.

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Україна готова до тристоронніх переговорів з РФ і США в жовтні / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org/mfa.gov.ua, wikimedia.org/Qweasdqwe

Головне із заяв Тихого:

Київ хоче провести тристоронню зустріч з РФ і США вже в жовтні

Україна готова до п'яти режимів припинення вогню

Відповіді Москви досі немає

Україна готова вже в жовтні сісти за стіл тристоронніх переговорів зі США та Росією і тепер чекає лише сигналу з Москви. Таку позицію речник МЗС Георгій Тихий озвучив на зустрічі з журналістами 7 жовтня, повідомляє ТСН.

Дипломат наголосив, що Київ не наполягає на зустрічі саме перших осіб, хоча саме від неї чекає найбільшого результату.

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"Як і раніше, ми переконані, що саме рівень лідерів міг би принести найбільш проривні результати для досягнення миру, але Україна готова і до зустрічі в тристоронньому форматі Україна-Росія-Сполучені Штати на інших рівнях", – заявив Тихий.

П'ять режимів тиші: від Джидди до Чорного моря

Серед варіантів, які Київ готовий підтримати, – безумовне та повне припинення вогню, перемир'я в Чорному морі за посередництва Туреччини та Єгипту, енергетичне та продовольче перемир'я за посередництва Індії, а також енергетичне перемир'я, яке пропонують США. За словами Тихого, питання лише в тому, чи готова до цих режимів Росія, передає Суспільне.

Речник підкреслив, що позиція Києва щодо загальної тиші залишається незмінною вже понад півтора року.

"І з українського боку, знову ж таки, повторю, є готовність досягати реальних рішень, реального припинення війни. Днями заявляв про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга, підтверджував, що є станом на зараз п'ять таких різних режимів припинення вогню, до яких Україна готова, які в різних форматах опрацьовуються. Це, насамперед, той загальний режим припинення вогню безумовний і повний, на який Україна погодилася ще в березні 2025 року в Джидді", – пояснив речник МЗС.

Такий режим може запрацювати одразу, щойно Росія дасть дзеркальну згоду. Пропозиції щодо безпеки в Чорному морі зараз узгоджують у тісних консультаціях з Анкарою та Каїром.

Чотири пропозиції та очікування на Москву

Напередодні Сибіга розповів, що Київ отримав чотири пропозиції щодо перемир'я – від Індії, Туреччини, Єгипту і США, – і пояснив, на яких умовах Україна готова їх підтримати.

"Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка – пропозиція Індії. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі. Це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", – наголосив міністр, повідомляє Європейська правда.

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня підтвердив, що Україна готова до технічної зустрічі в тристоронньому форматі до кінця жовтня – в ОАЕ або в іншій країні, яку запропонують американці. Відповіді Кремля Київ, за його словами, поки не отримав, пише Українська правда.

Переговори з Росією - останні новини за темою

Як писав Главред, Дональд Трамп сумнівається, що Володимир Путін погодиться на енергетичне перемир'я до зими, хоча Київ уже отримав від Москви певні сигнали щодо такої домовленості.

Нагадаємо, 23 вересня держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров провели в Нью-Йорку 52-хвилинні закриті переговори, на яких обговорили війну проти України.

Водночас експерти сумніваються, що Кремль справді піде на енергетичне перемир'я, адже Росія продовжує бити по українській енергетиці, паралельно обговорюючи паузу з посередниками.

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Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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