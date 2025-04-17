'Я не великий його фанат': Трамп зробив заяву про Зеленського і угоду про надра

США та Україна планують підписати угоду про корисні копалини наступного тижня, зявив президент США.

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Трамп не вважає Зеленського особисто відповідальним за війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

Головне із заяви Трампа:

Угоду щодо корисних копалин підпишуть 24 квітня

Зеленський не є відповідальним за війну, але його робота була не найкращою

США очікують цього тижня на відповідь РФ щодо перемир'я

США підпишуть з Україною угоду про корисні копалини наступного тижня. Президент України Володимир Зеленський не є відповідальним за війну, але він "не виконав найкращу роботу". Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні у Білому домі.

"У нас є угода щодо мінералів, яку, я вважаю, буде підписано в четвер, Скотте (Трамп звернувся до міністра фінансів США Скотта Бессента - Главред), наступного четверга", - зазначив він.

відео дня

Трамп впевнений, що Україна готова виконати всі умови цієї угоди. За його словами, щодо угоди про корисні копалини "вже є домовленості".

Міністр фінансів США Скотт Бессент у свою чергу повідомив, що США та Україна "все ще опрацьовують" деталі угоди щодо корисних копалин, хоча очікується, що вона буде підписана вже наступного тижня. Відповідаючи на питання про можливу поїздку президента України Володимира Зеленського до Білого дому для підписання угоди, Дональд Трамп зазначив, що міністр Бессент займається цією темою.

Угода про корисні копалини / Інфографіка: Главред

Трамп - про війну в Україні

Окрім економічної тематики, Трамп торкнувся і питання війни в Україні. Він заявив, що не вважає Зеленського особисто відповідальним за повномасштабну війну, однак водночас дав зрозуміти, що не є "фанатом" українського лідера.

"Я не вважаю Зеленського відповідальним, але я не дуже в захваті від того, що почалася та війна... І тому я не задоволений ним, і я не задоволений будь-ким, хто причетний. Я не звинувачую його, але не можу сказати, що він зробив найкращу роботу. Гаразд? Я не великий його фанат (Зеленського - Главред)", - сказав Трамп.

Крім цього, американський лідер вважає, що "ми наближаємося до досягнення миру" в Україні.

"Відповідь Росії буде отримана цього тижня, і після цього ми ухвалимо рішення... Ми хочемо, щоб смерть і насильство припинилися", - заявив Трамп.

Дивіться відео із заявою Дональда Трампа:

Трамп висловився про Зеленського / Фото: скріншот

Угода про корисні копалини - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, оновлений проект угоди включає жорсткі умови для Києва. Ключовим пунктом угоди є вимога, щоб половина доходів від видобутку корисних копалин та інфраструктури спрямовувалася в інвестиційний фонд під контролем США. Прибутки від цього фонду повинні повертатися в Україну лише після компенсації допомоги з 4% річних.

Наразі Україна та США продовжують працювати над угодою щодо рідкісноземельних металів. Заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що найближчими годинами може бути підписаний документ робочого характеру, що роз'яснить параметри переговорів.

Проте США уже знизили свої вимоги в переговорах щодо угоди про доступ до українських корисних копалин. Адміністрація Трампа переглянула оцінку допомоги Україні, знизивши її з 300 до 100 мільярдів доларів.

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