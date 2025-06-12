'Те, що нам дійсно потрібно': які рішення щодо України приймуть на саміті НАТО

Саміт НАТО в Гаазі може стати майданчиком для прояву політичної волі та введення жорстких санкцій проти Росії, зазначив дипломат.

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Чого чекати українцям від саміту НАТО / Колаж Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, Офіс президента України

Про що сказав Огризко:

Згадка України в підсумковому комюніке НАТО не є критично важливою

Країни Європи остерігаються непередбачуваних дій Трампа

Україна продовжує роботу за всіма напрямки співпраці з НАТО

Україна отримала офіційні запрошення на саміт НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі та на саміт Великої Сімки. У рамках цих подій можна очікувати на конкретні рішення, які матимуть значення для України. Про це в інтерв’ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він зауважив, що підтримує підхід генсека НАТО Марка Рютте, згідно з яким навіть відсутність згадки про Україну в підсумковому комюніке не є критичною — це питання, за його словами, й так є очевидним.

відео дня

Огризко пояснив таку позицію побоюванням європейських країн, адже вони остерігаються, що непередбачувані дії Дональда Трампа можуть призвести до небажаних наслідків і політичного резонансу.

"Тому зараз всі домовилися, що не буде якогось великого документа, який традиційно готувався в штаб-квартирі НАТО, де детально описувалися всі ключові позиції, пріоритети тощо. Цього разу від цього відмовилися. Буде щось на зразок короткого комюніке: зустрілися, обговорили важливі теми, побажали один одному здоров'я - і роз'їхалися", - вказує він.

Огризко пояснив, що такий підхід обрано для того, щоб Трамп не зміг чіплятися до формулювань і провокувати гучні заяви, що цілком імовірно з огляду на його особливий стиль мислення.

"Чи означає це, що Україна щось програє? Нічого подібного. Ми продовжуємо серйозну роботу за практичними напрямками співпраці", - додав він.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Огризка Главреду щодо санкції проти РФ та майбутнього саміту НАТО:

Дипломат також наголосив, що процес зближення України з НАТО триває на практичному рівні, не у вигляді формальних документів, які легко можуть бути забуті, а у формі справжньої співпраці. Йдеться про взаємодію, яка охоплює всі рівні — від найменших військових підрозділів до штабів найвищого рівня.

"Це і є те, що нам дійсно потрібно. Ця робота, слава Богу, триває. Тому, думаю, що цей майданчик Зеленський повинен використовувати, щоб ще раз поспілкуватися з ключовими партнерами, обговорити поточну ситуацію, закликати проявити політичну волю і навіть на індивідуальній основі ввести санкції проти Росії. І це вже буде прекрасним результатом. Те саме стосується і саміту Великої сімки - там також потрібно використовувати кожну можливість, щоб просувати українську повістку дня. Більше нічого", - резюмував він.

Які країни і коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наприкінці червня в Гаазі має пройти саміт НАТО. Керівник Центру досліджень Росії та колишній глава МЗС України Володимир Огризко припустив, що питання членства України в Альянсі, найімовірніше, не стане предметом обговорення на цьому заході.

За інформацією Bloomberg, під час саміту планується розглянути можливість включення фінансової підтримки України до загальних оборонних витрат країн-членів НАТО. Водночас запрошення для України приєднатися до Альянсу не передбачене.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився проти євроатлантичної інтеграції України. Він стверджує, що вступ до ЄС нібито загрожує економічною катастрофою, а членство в НАТО, на його думку, автоматично втягне Альянс у війну з Росією.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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