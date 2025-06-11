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На саміті НАТО приймуть важливе рішення щодо підтримки України - Bloomberg

Даяна Швець
11 червня 2025, 10:15
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Країни-члени альянсу прагнуть також ліквідувати торгові бар'єри у сфері оборонної промисловості.
На саміті НАТО приймуть важливе рішення щодо підтримки України - Bloomberg
Україна може отримати новий формат допомоги / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Що відомо про саміт НАТО:

  • Партнери розглядають включення внесків на військову допомогу Україні до оборонних витрат НАТО
  • Основна увага на саміті буде на підвищенні оборонних витрат країн-членів, а не на обіцянках Україні

Під час майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у червні, розглядатиметься можливість включення фінансової допомоги Україні у загальні оборонні витрати країн-учасниць. Однак Україну в НАТО не запросять, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт попередньої декларації, що опинилася у розпорядженні журналістів.

"Союзники по НАТО розглянуть можливість дозволу включення своїх внесків в оборону України в нові цільові витрати, які, як очікується, будуть ухвалені на саміті лідерів (країн блоку) пізніше цього місяця",– йдеться в повідомленні агентства з посиланням на чернетку документа.

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На саміті НАТО приймуть важливе рішення щодо підтримки України - Bloomberg
Витрати НАТО на оборону / Інфографика: Главред

Також у проєкті документу йдеться про ініціативу щодо зменшення бар’єрів у сфері міжнародної торгівлі оборонною продукцією. Документ складається лише з однієї сторінки та має суто оборонний характер, без окремих зобов’язань щодо подальшої підтримки України.

Повідомляється, що головна увага на зустрічі в Гаазі буде зосереджена не на українському питанні, а на узгодженні рішення щодо збільшення витрат на оборону з боку країн-членів. Це має відповідати очікуванням президента США Дональда Трампа.

Міністр оборони США Піт Гегсет раніше заявив, що союзникам вдасться досягти домовленості щодо збільшення оборонного бюджету до рівня 5% від ВВП ще до початку саміту.

Військова допомога Україні - деталі

Як писав Главред, на початку травня Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. До переліку увійшли майже 40 тисяч снарядів для САУ Gepard і 150 БПЛА HF-1.

Окрім цього, також і Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України. У Міноборони України підтвердили, що це безпрецедентна допомога, яка рятує життя і посилює обороноздатність України.

Також, за даними МОУ, У 2025 році допомога Україні перевищить показники минулих років. Міністр Умєров підкреслив, що наші партнери залишаються надійними та рішучими у підтримці країни.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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