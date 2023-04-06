"Звести в одну купу і знищити": Лукашенко зробив заяву про ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі хоче, щоб свою ядерну зброю знищила Америка.

Лукашенко зробив заяву про ядерну зброю / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував знищити всю ядерну зброю. Однак після цього відразу ж вигородив Путіна. Про це повідомляють росЗМІ.

Лукашенко відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив, що жодна країна не повинна розміщувати ядерну зброю за межами своєї території. Білоруський диктатор навіть погодився з цим.

Однак він зробив цю заяву дуже вигідною для Путіна. Адже він закликав США знищити всю свою ядерну зброю, але при цьому забув про Росію, яка запланувала розмістити свою таку зброю в Білорусі. Таке рішення Путіна він вважає "кроком у відповідь для НАТО".

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"Я з ним згоден. Тому треба виводити всю ядерну зброю американцям з 5 або 6 країн, де вона розміщена. І крапка. Я взагалі в цьому відношенні радикал. Я вважаю, що ядерну зброю треба протягом деякого часу звести в одну купу і знищити", - сказав Лукашенко.

Росія погрожує розміщенням ядерної зброї в Білорусі

Директор РФ Володимир Путін 25 березня зробив заяву, згідно з якою агресор Москва зібралася розмістити на території республіки Білорусь тактичну ядерну зброю. Озброєння в РБ з'являться, мовляв, у відповідь на прохання Лукашенка. Ядерні заряди Росії в Білорусі перебуватимуть під контролем Москви.

У КНР виступили проти передачі ядерної зброї від одних держав іншим. У Пекіні заявили, що дотримуються позиції, згідно з якою конфлікти потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна припускатися ризиків розв'язання ядерної війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Китай, ймовірно, не допустить розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. За словами чиновника, риторика Путіна - шантаж західного світу. Москва намагається організувати перемовини щодо завершення війни проти України в рамках своїх умов.

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