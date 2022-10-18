"Жахалки" диктатора Путіна Україну не залякають, Київ звільнить свою землю - Данілов

Що б не робив Путін, перемога буде за Україною - Данилов / Колаж Главред, скріншот YouTube

Глава країни-агресорки РФ Володимир Путін змінив свою стратегію і тактику війни проти України, Москва посилила атаки на цивільні об'єкти. Однак народ не залякати, українська держава звільнить свої землі. Путін особисто нестиме відповідальність за злочини проти людяності. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю ERR він розповів про те, що Росія внесла корективи у свою військову агресію проти України, але народ залякати не вдасться. Що б не робив Путін, перемога буде за Києвом.

"У нас з 24 лютого йде активна фаза бойових дій. Наше населення вже досить спокійно ставиться до таких речей (ворожих ударів - ред.). Так, це неприємно. Так, це певні незручності - сидіти в бомбосховищі. Але ми впевнені у своїй перемозі, і що б Путін не робив, перемога буде за нами", - сказав Данілов.

За словами чиновника, у керівника РФ "нова стратегія, нова тактика і новий погляд на розв'язану ним війну". Але Україна до цього готова. Держава рухатиметься вперед з метою звільнення своєї території.

"Ми готові до цього, тому ще раз заявляю - жодні його "страшилки" нас не залякають. Ми рухатимемося вперед і звільнимо всю нашу територію від російських фашистів", - додав Данілов.

Крім того, він сказав, що на Путіна особисто чекають наслідки через атаки російських окупантів на цивільні об'єкти.

"Те, що він зараз робить - це надає матеріали, які фіксуються в щоденному режимі, і які будуть представлені міжнародному суду, який відбудеться над усіма злочинцями. Тому що це злочин проти людяності, який не має терміну давності", - підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії проти України

Країна-окупант РФ посилила обстріли території України ракетами і ударними дронами, які Москві постачає Іран. Наносяться удари по цивільній і критичній інфраструктурі. Зокрема, 18 жовтня окупанти вдарили по Києву, Харкову, Житомиру, Дніпру та Одесі.

У Києві агресор потрапив у два об'єкти критичної інфраструктури. У багатьох людей зникли світло і вода. Спеціальні служби працюють над відновленням електро - та водопостачання.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко сказав, що країна опинилася в складній ситуації. Через ракетні удари Росії по всій Україні можуть відключати світло, воду і теплопостачання.

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