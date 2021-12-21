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Блінкен розкритикував частину "ультиматуму" Росії, але готовий до переговорів

21 грудня 2021, 22:22

Контакти з Росією з питань безпеки планують на початку наступного року. Планів щодо нової зустрічі Путіна і Байдена немає.

Ентоні Блінкен
Реакція Блінкена на пропозиції Путіна щодо НАТО / Reuters

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен прокоментував вимоги Росії щодо НАТО. Чиновник назвав деякі пункти "ультиматуму" неприйнятними.

Але США все-таки проводитимуть переговори з владою РФ, повідомив під час брифінгу у Вашингтоні, інформує пресслужба Держдепу.

Контакти з Росією з питань безпеки планують на початку наступного року. Планів щодо нової зустрічі Путіна і Байдена немає.

За словами державного секретаря США, переговори будуть двосторонніми і відбудуться в рамках ОБСЄ і НАТО.

Нових зустрічей голови Білого дому і очільника Кремля не планують. Перш за все Вашингтону і Москві потрібно попрацювати на дипломатичному рівні.

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"Ми хочемо бачити деескалацію з боку Росії, що вона відводить свої війська від кордону з Україною",– підкреслив Блінкен.

Голова Держдепу зазначив, що набагато простіше вести переговори, коли відбувається деескалація, ніж, коли є загроза наступу.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських кордонів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій, підкреслив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявив, що біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.

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