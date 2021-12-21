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У Байдена шукають варіанти, як допомогти українським партизанам у разі війни з Росією - WP

21 грудня 2021, 16:40

У США вважають, що основу партизанської армії можуть скласти майже 500 тисяч українців, які з 2014 року пройшли бойову підготовку.

Джо Байден
У Байдена шукають варіанти, як допомогти українським партизанам у разі війни з Росією - WP / Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає, чи можуть і як Сполучені Штати підтримати антиросійське повстання, якщо президент Росії Володимир Путін почне повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомляє The Washington Post, американська допомога в цьому разі може включати в себе надання зброї та іншої матеріально-технічної підтримки як українським військовим, так і повстанським групам, якщо РФ повалить законний уряд країни і почнеться партизанська війна.

"Планування допомоги, описане в неділю обізнаним чиновником, включає способи надання зброї та іншої підтримки українським військовим, щоб протистояти вторгненню російських військ, а також матеріально-технічної підтримки повстанським групам, якщо Росія повалить український уряд і почнеться партизанська війна", - пише колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус з посиланням на поінформований чиновник.

Колумніст зазначив, що наразі юридична група в адміністрації президента США вивчає, як можна було б надати допомогу українським повстанцям без порушення американського чи міжнародного законодавства.

А агенти ЦРУ та інших відомств вивчають, як був організований рух опору в Афганістані проти СРСР, у Сирії – проти сил, підтримуваних Росією, а також проти США в Іраку та Афганістані.

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Повідомляється, що США могли б надати українцям переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".

За словами Ігнатіуса, основна мета адміністрації Байдена – завдати удару по російських військах, якщо Путін вторгнеться в Україну, без безпосереднього залучення американських військ. Цей крок президент США виключив.

Офіційні особи США також попередили, що Америка та її європейські союзники запровадять суворі економічні санкції, які можуть нашкодити російській економіці. Минулого тижня НАТО оголосила про плани просування військ вперед, у бік Росії, якщо Путін проігнорує попередження.

Колумніст зазначає, що основу партизанської армії можуть скласти близько 500 тисяч українців, які з 2014 року пройшли певну бойову підготовку. Також зазначається, що на руках в українців є щонайменше мільйон одиниць зброї.

Водночас американські фахівці обговорюють, як організувати схованки зі зброєю та інші логістичні інструменти, які можуть підтримати потужну "секретну мережу" у разі вторгнення Росії.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. Для підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

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