США не бачать підготовки наступу РФ на Київ - Білий дім

США обіцяють стежити за переміщенням російських окупантів.

США не бачать підготовки РФ до наступу на Київ / колаж фото УНІН , defense.gov

Ознак того, що російські окупанти готуються до наступу на Київ, поки що ні. Принаймні цих ознак не бачать США. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.

"Ми не бачимо будь-яких свідчень, що прямо зараз гряде наступ на Київ", - сказав Кірбі.

Він пообіцяв продовжувати підтримувати Україну і пильно стежити за пересуваннями армії РФ.

Ймовірний наступ на Київ

Раніше військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух Суспільство майбутнього) Євген Карась зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Це для нього є єдиним варіантом завершити війну на своїх умовах. Проте президент РФ розуміє, що далі окупантам доведеться тікати з Києва, тому що втримати місто вони не зможуть.

Нагадаємо, військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що захопити Київ нинішній армії російських окупантів неможливо – просто через брак людей. Він вважає, що білоруське угруповання військ окупантів, швидше за все, буде перекинуто Кремлем на інші напрямки.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу. Російське військо знесилене, в Росії вичерпуються високоточні боєприпаси. Тому у разі наступу на українську столицю окупанти не зможуть просунутися далеко.

Інші новини: