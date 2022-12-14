"Щур, загнаний в кут": Арестович розповів про можливість вбити Путіна

Радник Офісу президента переконаний, що російського диктатора отруять.

Путіна отруять, каже Арестович / Колаж фото сайт Кремля, скріншот з відео

Російського диктатора Володимира Путіна вб'ють, його можуть отруїти. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Він переконаний, що Путіна ніхто не проситиме закінчити війну і не виступить прямо проти диктатора.

"Вся Росія зав'язана на Путіні. Вони розуміють, що кривавий розпад буде, повільно почнуть ділити владу і власність, кривава сутичка. Вони до неї не готові. Багато хто не вірить, що вони її виграють, наприклад, тому що не вистачає сили. І їхнє становище, влада і власність означають становище тільки при Путіні", - сказав Арестович.

Радник Офісу президента переконаний, що доля Путіна буде такою ж, як і у Гітлера. Йому ніхто не скаже: "Вова, закінчуй все".

"Розмови з ним не буде. Його отруять, найімовірніше. Розмовляти про що? Щур, загнана в кут, Гітлер в бункері - він втратив здатність сприймати аргументацію нормально", - додав Арестович.

Путін хворий - що відомо

Під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господареві Кремля нездужав. Йому знадобилося чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.

У Кремлі заявили, що Путін захворів в ході візиту в Тегеран. Нібито господар Кремля "трошки застудився" через спеку і роботи кондиціонерів.

За даними ЗМІ, в ніч з 22 на 23 липня Путіну знадобилася термінова медична допомога. Він скаржився на сильну нудоту.

Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.

Астролог Влад Росс прогнозує, що серпень 2022 року стане найнебезпечнішим місяцем для президента РФ Володимира Путіна в плані здоров'я. Фахівець не виключає, що його самопочуття може різко погіршитися, а крісло під російським диктатором остаточно розхитається.

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