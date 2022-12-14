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"Буде принизливий відхід": Україна звільнить Крим у 2023 році - Фукуяма

14 грудня 2022, 21:34
ЗСУ зможуть звільнити Крим після звільнення Херсонщини та Запорізької областей.
Крым, Фрэнсис Фукуяма
Україна звільнить Крим у 2023 році / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Українські військові вже у 2023 році зможуть звільнити Крим від російських окупантів. Про це заявив відомий американський політолог Френсіс Фукуяма. Про це повідомляє Голос Америки.

Захисники України зможуть повернути півострів після того, як буде повністю звільнено Запорізьку та Херсонську області.

"Я думаю, що повернення Криму не виключене у 2023 році. Прямо зараз вони (українські військові - Главред) повинні відвоювати Херсонщину, а потім звільнити Запорізьку область. Таким чином, вони просто можуть відрізати Крим від росіян і позбавити їх можливості здійснювати постачання на півострів", - сказав Фукуяма.

Він переконаний, що Росії буде дуже важко підтримувати свої війська в Криму, бо на Керченському мосту вже лунали вибухи. Фукуяма вважає, що російські війська будуть вимушені відступити.

"Ми побачимо ще один принизливий відхід", - додав Фукуяма.

Американський політолог переконаний, що вихід РФ з Криму не змусить Путіна застосовувати ядерну зброю.

Повернення Криму в Україну

Раніше в The Washington Post опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що на Заході побоюються, що війна Росії проти України через Крим може затягнутися на десятиліття.

Деякі західні політики вважають, що "угода щодо Криму" може призвести до завершення війни. У Києві таку позицію назвали наївною, а Москва, мовляв, не збирається віддавати окупований півострів.

Крім того, як вказали в WP, на Заході припускають, що Путін може застосувати ядерну зброю у разі спроби України звільнити Крим військовим шляхом. Як вважають журналісти, "спадщина Путіна" може бути зруйнована в разі втрати Москвою контролю над Кримським півостровом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ наблизяться до Криму після звільнення Мелітополя Запорізької області. За словами Арестовича, найбільший промисловий і транспортний вузол є ключем до всієї російської "оборони" півдня.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії деокупація Криму Френсіс Фукуяма
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