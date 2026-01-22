США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет: скільки грошей заклали для України

Також Конгрес готується ратифікувати сильні гарантії безпеки для України.

Сенат Сполучених Штатів наступного тижня розгляне та ухвалить закон про оборонне фінансування, який передбачатиме асигнування безпосередньої допомоги Україні.

Про це заявив провідний сенатор від Демократичної партії США під час Українського сніданку в рамках щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, Конгрес має завершити роботу над законопроєктом про оборонні та розвідувальні асигнування, і в ньому буде закладено фінансування для підтримки України.

Кунс наголосив, що йдеться про сотні мільйонів доларів, що стане важливим публічним сигналом солідарності з Києвом.

"Багато хто з вас знає, що в Конгресі Сполучених Штатів є незавершена робота. Наступного тижня ми ухвалимо законопроєкт про оборонні асигнування щодо оборонних та розвідувальних асигнувань. Він включатиме фінансування безпосередньої допомоги США Україні. Я вважаю, що це важливий публічний сигнал - сотні мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Він також підкреслив, що американському Конгресу потрібно бути готовим ратифікувати сильні гарантії безпеки для України, аби підтвердити довгострокову підтримку у протистоянні російській агресії.

Коли Трамп може закінчити війну в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" та голови благодійного фонду "Нова дорога" Валерія Клочка, президент США налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні.

На його думку, ключові події в переговорному процесі за участі Дональда Трампа можуть відбутися вже найближчими тижнями. Він додав, що для Трампа завершення війни в Україні - це не фінальна точка, а лише передумова для реалізації його стратегії щодо Китаю.

Всесвітній економічний форум у Давосі 2026 - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський планує візит до Давосу 22 січня. За даними Axios, український лідер хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму перед тим, як спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відправляться до Москви.

Трамп вже виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де у своїй промові торкнувся війни Росії проти України, контактів з Володимиром Путіним і анонсував майбутню розмову із Зеленським. Трамп заявив, що спілкується з Путіним, який нібито готовий підписати мирну угоду.

Крім того, у Давосі триває засідання щодо створення "Ради миру" президентом США Дональдом Трампом. Там присутні лідери та високопосадовці з багатьох країн світу. Під час виступу на інавгураційному засіданні "Ради миру" американський лідер заявив, що сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому.

Що відомо про форум в Давосі Всесвітній економічний форум (World Economic Forum, WEF) — це щорічна міжнародна зустріч, яка відбувається в січні у швейцарському курортному містечку Давос. Захід збирає провідних світових лідерів у політиці, бізнесі, науці, технологіях та громадських організаціях для обговорення глобальних викликів і формування стратегій для їх вирішення.

