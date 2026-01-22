Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет: скільки грошей заклали для України

Інна Ковенько
22 січня 2026, 13:36
195
Також Конгрес готується ратифікувати сильні гарантії безпеки для України.
США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет:
США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет: / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Сенат США наступного тижня ухвалить закон про оборонне фінансування
  • В законі закладено сотні мільйонів доларів допомоги Україні
  • Крім того, Конгрес готується ратифікувати сильні гарантії безпеки для України

Сенат Сполучених Штатів наступного тижня розгляне та ухвалить закон про оборонне фінансування, який передбачатиме асигнування безпосередньої допомоги Україні.

Про це заявив провідний сенатор від Демократичної партії США під час Українського сніданку в рамках щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

відео дня

За його словами, Конгрес має завершити роботу над законопроєктом про оборонні та розвідувальні асигнування, і в ньому буде закладено фінансування для підтримки України.

Кунс наголосив, що йдеться про сотні мільйонів доларів, що стане важливим публічним сигналом солідарності з Києвом.

"Багато хто з вас знає, що в Конгресі Сполучених Штатів є незавершена робота. Наступного тижня ми ухвалимо законопроєкт про оборонні асигнування щодо оборонних та розвідувальних асигнувань. Він включатиме фінансування безпосередньої допомоги США Україні. Я вважаю, що це важливий публічний сигнал - сотні мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Він також підкреслив, що американському Конгресу потрібно бути готовим ратифікувати сильні гарантії безпеки для України, аби підтвердити довгострокову підтримку у протистоянні російській агресії.

Коли Трамп може закінчити війну в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" та голови благодійного фонду "Нова дорога" Валерія Клочка, президент США налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні.

На його думку, ключові події в переговорному процесі за участі Дональда Трампа можуть відбутися вже найближчими тижнями. Він додав, що для Трампа завершення війни в Україні - це не фінальна точка, а лише передумова для реалізації його стратегії щодо Китаю.

Всесвітній економічний форум у Давосі 2026 - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський планує візит до Давосу 22 січня. За даними Axios, український лідер хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму перед тим, як спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відправляться до Москви.

Трамп вже виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де у своїй промові торкнувся війни Росії проти України, контактів з Володимиром Путіним і анонсував майбутню розмову із Зеленським. Трамп заявив, що спілкується з Путіним, який нібито готовий підписати мирну угоду.

Крім того, у Давосі триває засідання щодо створення "Ради миру" президентом США Дональдом Трампом. Там присутні лідери та високопосадовці з багатьох країн світу. Під час виступу на інавгураційному засіданні "Ради миру" американський лідер заявив, що сьогодні світ багатший, безпечніший і набагато мирніший, ніж це було лише рік тому.

Читайте також:

Що відомо про форум в Давосі

Всесвітній економічний форум (World Economic Forum, WEF) — це щорічна міжнародна зустріч, яка відбувається в січні у швейцарському курортному містечку Давос. Захід збирає провідних світових лідерів у політиці, бізнесі, науці, технологіях та громадських організаціях для обговорення глобальних викликів і формування стратегій для їх вирішення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Давос Всесвітній економічний форум у Давосі грошова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

15:20Війна
Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

14:55Енергетика
Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

14:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

Чи можна їсти гранат із кісточками: відповідь, яка здивує багатьох

Чи можна їсти гранат із кісточками: відповідь, яка здивує багатьох

Останні новини

16:05

"Мамині горобчики": Джамала показала зворушливі поцілунки з синами

15:50

Собака збудив власницю шумом у ванні: жінка була шокована побаченим

15:30

"Близький по духу": Наргіз висловилася про Бандеру, обличчя якого витатуювала на нозі

15:22

Зарплати вихователів дитсадків зростають: яку суму очікувати у 2026 році

15:20

Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:14

Пом’якшення морозів та сніг: коли в Тернопільській області зміниться погода

14:55

Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

14:51

RAROG: інженерна точність та бойовий досвід у кожному виробі новини компанії

14:26

Не варто ігнорувати попередження: що означає лампочка "сніжинка" в авто

Реклама
14:26

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

14:21

Як зараз виглядає вдова Богдана Ступки: Остап відвідав матір у замерзаючій квартирі

14:15

Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

13:56

Українці купують десятками: в супермаркетах зросли ціни на базовий продукт

13:41

Все у вогні, горять квартири: РФ вдарила по будинку у Дніпрі

13:36

США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет: скільки грошей заклали для України

13:22

У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті

13:12

Пригріє до +2 градусів: названо дату, коли в Україну прийде відлига

13:06

Наталка Денисенко відмовилася від білого і зробила заяву: "Мені дуже боляче"

13:01

Трамп створив "Раду миру" та пообіцяв кінець війни в Україні - перші подробиці

12:57

Таке буває раз на 36 років: що лютий 2026 року готує Стрільцям - гороскопВідео

Реклама
12:49

Фокстрот представляє: портативні колонки з Bluetooth новини компанії

12:28

Чому 23 січня не можна лінуватися: яке церковне свято

12:23

Як заховати сміттєве відро на кухні: стильні та зручні рішення

12:23

Як зрозуміти, що вас таємно недолюблюють: психологи назвали 11 ключових фраз

12:18

"На цій землі буде мир": Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

12:17

Україна буде в ЄС: прем'єр Нідерландів у Давосі назвав реальні терміни

11:53

Забрала важка хвороба: помер 24-річний український режисер

11:52

Після "Шахедів" полетіла балістика: росіяни атакували Кривий Ріг, деталі

11:22

Ціновий зсув неминучий: скільки коштуватимуть цитрусові наприкінці зими

11:03

Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

10:51

Командування віддало наказ, елітні війська РФ знімають з фронту - деталі

10:49

Зрізав гілку — отримав дерево: простий спосіб отримати хвойне дерево на ділянціВідео

10:42

"Це змінить правила гри": у США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

10:34

95-річна Ліна Костенко опинилася у критичній ситуації в Києві — подробиці

10:25

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

10:21

РФ готує нову хвилю атак: Україна в ОБСЄ розкрила, що може потрапити під удар

09:58

Один мільйон кожному: Трамп придумав "ідеальну угоду" щодо Гренландії - Daily Mail

09:52

Швидкого миру не буде: в НАТО сказали правду про втрати армії РФ в Україні

09:20

Сили оборони України вибили окупантів із села під Мирноградом - DeepState

09:11

Зміни лякають найбільше: астрологи назвали найобережніші знаки зодіаку

Реклама
09:05

Україною ширяться аварійні відключення світла: де графіки не діють

08:55

Новий світ жорсткого прагматизмуПогляд

08:35

"Росія не виграє": Келлог сказав, як Україна може здобути перевагу у війніВідео

08:29

З Днем соборності України - красиві картинки і душевні слова

08:01

США можуть отримати суверенні території в Гренландії - ЗМІ

06:48

Умєров зустрівся з Кушнером і Віткоффом: про що говорили на переговорах у Давосі

06:35

Зірки Національної опери України оскандалилися виступом у балеті росіянинаВідео

06:10

Трамп тепер ще й Ісландію хоче: що задумав президент СШАПогляд

05:47

Гороскоп на завтра 23 січня: Скорпіонам - велика удача, Тельцям - суперечка

05:17

Ідеальна морква по-корейськи: рецепт пікантного салату за 5 хвилин

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти