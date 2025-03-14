Радники Шольца, Макрона і Стармера терміново вилетіли до США, - Welt

Візит був організований спонтанно і припав на "критичний момент переговорів".

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Трамп, євросоюз / Колаж: Главред, фото: pixabay, ОПУ

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Представники трьох країн терміново вирушили до США

Переговори про припинення вогню в Україні досі велися без участі європейців

Радники з безпеки Німеччини, Великої Британії та Франції вирушили до Вашингтона для переговорів щодо України.

Німецька газета Die Welt повідомляє, що з неанонсованим візитом до США терміново вирушив радник із безпеки канцлера Олафа Шольца Єнс Плетнер

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"Плетнер разом зі своїм британським колегою Джонатаном Пауеллом зустрічається в Білому домі з Майком Волтцем, радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки... У зустрічі також візьме участь радник президента Франції Еммануеля Макрона з питань безпеки Еммануель Бонн", - ідеться в повідомленні.

Візит був організований спонтанно і припав на "критичний момент переговорів про припинення вогню у війні Росії проти України".

Переговори про можливе припинення вогню в Україні досі велися без участі європейців, додали у виданні.

Переговори в Саудівській Аравії, Саудівська Аравія, перемир'я, припинення вогню, Інфографіка Главред / Инфографика: Главред

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 14 березня Трамп заявив, що провів розмову з Путіним і назвав її "дуже хорошою і продуктивною". За його словами, є шанс на завершення війни.

Також Україна формує команду для моніторингу 30-денного перемир'я, розроблення алгоритмів контролю та запобігання провокаціям з боку РФ, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Як повідомляв Главред, Зеленський сказав, що Україна має хорошу можливість завершити війну. Президент додав, що Путін не хоче припинення вогню і намагається саботувати дипломатичний процес, висуваючи неприйнятні умови.

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