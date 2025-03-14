Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Радники Шольца, Макрона і Стармера терміново вилетіли до США, - Welt

Сергій Кущ
14 березня 2025, 23:01
72
Візит був організований спонтанно і припав на "критичний момент переговорів".
Трамп, євросоюз
Трамп, євросоюз / Колаж: Главред, фото: pixabay, ОПУ

Ви дізнаєтеся:

  • Представники трьох країн терміново вирушили до США
  • Переговори про припинення вогню в Україні досі велися без участі європейців

Радники з безпеки Німеччини, Великої Британії та Франції вирушили до Вашингтона для переговорів щодо України.

Німецька газета Die Welt повідомляє, що з неанонсованим візитом до США терміново вирушив радник із безпеки канцлера Олафа Шольца Єнс Плетнер

відео дня

"Плетнер разом зі своїм британським колегою Джонатаном Пауеллом зустрічається в Білому домі з Майком Волтцем, радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки... У зустрічі також візьме участь радник президента Франції Еммануеля Макрона з питань безпеки Еммануель Бонн", - ідеться в повідомленні.

Візит був організований спонтанно і припав на "критичний момент переговорів про припинення вогню у війні Росії проти України".

Переговори про можливе припинення вогню в Україні досі велися без участі європейців, додали у виданні.

Радники Шольца, Макрона і Стармера терміново вилетіли до США, - Welt
Переговори в Саудівській Аравії, Саудівська Аравія, перемир'я, припинення вогню, Інфографіка Главред / Инфографика: Главред

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 14 березня Трамп заявив, що провів розмову з Путіним і назвав її "дуже хорошою і продуктивною". За його словами, є шанс на завершення війни.

Також Україна формує команду для моніторингу 30-денного перемир'я, розроблення алгоритмів контролю та запобігання провокаціям з боку РФ, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Як повідомляв Главред, Зеленський сказав, що Україна має хорошу можливість завершити війну. Президент додав, що Путін не хоче припинення вогню і намагається саботувати дипломатичний процес, висуваючи неприйнятні умови.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Пролунало 11 вибухів: Суми під масованим ударом "Шахедів"

Пролунало 11 вибухів: Суми під масованим ударом "Шахедів"

23:35Україна
Трамп заявив, що "з часткою сарказму" обіцяв завершити війну в Україні за 24 години

Трамп заявив, що "з часткою сарказму" обіцяв завершити війну в Україні за 24 години

23:32Світ
Гарантій Україна на отримає: Огризко пояснив у чому суть угоди щодо мінералів

Гарантій Україна на отримає: Огризко пояснив у чому суть угоди щодо мінералів

23:22Політика
Реклама

Популярне

Більше
Перевірте свій IQ: знайдіть заховане в кімнаті серце за 5 секунд

Перевірте свій IQ: знайдіть заховане в кімнаті серце за 5 секунд

Майже ні в чому собі не відмовляли: у кого були найвищі зарплати в СРСР

Майже ні в чому собі не відмовляли: у кого були найвищі зарплати в СРСР

Гороскоп на завтра 15 березня: Козерогам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Гороскоп на завтра 15 березня: Козерогам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 15 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

00:36

Люди, які доживають до 100 років, п'ють одні й ті самі 3 напої

00:05

Карта Deep State онлайн за 15 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

14 березня, п'ятниця
23:41

Чим відрізняються 2 коти: лише геній головоломок дасть відповідь за 31 секунду

23:35

Пролунало 11 вибухів: Суми під масованим ударом "Шахедів"

23:32

Трамп заявив, що "з часткою сарказму" обіцяв завершити війну в Україні за 24 години

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
23:22

Гарантій Україна на отримає: Огризко пояснив у чому суть угоди щодо мінералівВідео

23:01

Радники Шольца, Макрона і Стармера терміново вилетіли до США, - Welt

22:50

У 75-річної Меріл Стріп таємний роман зі знаменитістюВідео

22:22

Путін застосовує "тактику салямі" до Трампа, щоб захопити Україну - Bild

Реклама
22:20

Маленький король: дружина Козловського показала першу вечірку однорічного сина

22:04

"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав ТрампВідео

21:50

Сєдокова зробила черговий бридкий вчинок

21:33

"Я повненький": Павло Зібров відверто заговорив про схуднення і пластику

20:58

Що посадити в тіні – кращі тіньовитривалі овочі та зелень

20:40

Балістичний удар по Кривому Рогу: під атакою житловий кварталФотоВідео

20:39

"Переговори передбачають": у Трампа сказали, кому доведеться йти на поступки

20:27

Сусіди здивуються небувалому врожаю: на якій глибині садити картоплю

20:26

"На столі є американська пропозиція": Зеленський - про режим тиші на фронтіВідео

20:25

"Як в анекдоті": дипломат пояснив, чим закінчиться зближення Трампа і Путіна

20:17

Знову в білому: Надя Дорофєєва і Міша Кацурін рука об руку зворушили Мережу

Реклама
19:59

Що робити зі старою консервацією: неочевидна відповідь

19:56

Посадка картоплі – поради, що допоможуть уникнути втрат

19:53

Курська операція досягла своєї мети - Зеленський

19:32

В Україну повертаються сніг та морози: де оголосили штормове попередження

19:18

Долар різко обвалився після чотирьох днів росту: яким буде курс валют 17 березня

19:10

Про "тимчасове припинення вогню" і мирний процесПогляд

19:08

Українці почали штурмувати магазини: популярний овоч подорожчав до 120 грн

19:05

"У нас э хороша можливість завершити війну": Зеленський зробив ряд важливих заяв

18:45

Як очистити пам'ять телефону Xiaomi: напрочуд простий і геніальний спосіб

18:41

Охоронець Порошенка привіз 38 мільйонів євро з Москви за три дні до виборів: російські гроші могли призначатися для скупки голосів, - експерт

18:22

"Переговори закриті": Стефанішина зробила заяву про угоду щодо мінералів з США

18:13

"Тисячі бійців ЗСУ повністю оточені": що насправді відбувається в Курській області

18:05

Що корисніше для здоров’я - чай чи кава, відповідь здивує багатьохВідео

17:35

Коли можна садити полуницю: несподівана хитрість гарантує врожай

17:32

Камалія показала, від кого в ліжку отримує "море ніжності"

17:18

Україна почала формувати команду для контролю перемир'я - Сибіга

16:41

В Одесі "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю активіста Дем'яна ГанулаФото

16:37

Путіну вигідно підіграти Трампу у питанні перемир'я: дипломат пояснив чому

16:37

Пугачова заспівала з українцями: Росія б'ється в істериці

16:28

"Хороші шанси завершити війну": Трамп розповів про серйозну розмову з Путіним

Реклама
16:27

Путін надіслав "сигнал" Трампу: в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню

16:17

Блондинка з короткою стрижкою: який зараз вигляд має зірка "Не родись красивою"

16:08

Чорний чи зелений: дієтолог розставила всі крапки над "і", який чай корисніший

15:51

Питання вступу України до НАТО вже не розглядається: Рютте здивував заявою

15:47

Притягнете до себе удачу і міцне здоров'я: що потрібно зробити 15 березня, прикмети

15:37

Експерт: Кремль активував своїх блогерів в Україні, СБУ попередила, що їм світить тюрма

15:32

Буде танути в роті: найпростіший рецепт смачного десерту з дитинства

15:14

Всього одна фраза з уст водія: чому за неї грозить позбавлення прав до 10 років

15:08

Ворог контратакує на Донеччині: оглядач назвав наступну ціль РФ

14:49

Результат здивує досвідчених садівників: як посіяти газонну траву на стару

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти