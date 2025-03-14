Радники Шольца, Макрона і Стармера терміново вилетіли до США, - Welt

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- Представники трьох країн терміново вирушили до США
- Переговори про припинення вогню в Україні досі велися без участі європейців
Радники з безпеки Німеччини, Великої Британії та Франції вирушили до Вашингтона для переговорів щодо України.
Німецька газета Die Welt повідомляє, що з неанонсованим візитом до США терміново вирушив радник із безпеки канцлера Олафа Шольца Єнс Плетнер
"Плетнер разом зі своїм британським колегою Джонатаном Пауеллом зустрічається в Білому домі з Майком Волтцем, радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки... У зустрічі також візьме участь радник президента Франції Еммануеля Макрона з питань безпеки Еммануель Бонн", - ідеться в повідомленні.
Візит був організований спонтанно і припав на "критичний момент переговорів про припинення вогню у війні Росії проти України".
Переговори про можливе припинення вогню в Україні досі велися без участі європейців, додали у виданні.
Завершення війни в Україні - новини за темою
Нагадаємо, 14 березня Трамп заявив, що провів розмову з Путіним і назвав її "дуже хорошою і продуктивною". За його словами, є шанс на завершення війни.
Також Україна формує команду для моніторингу 30-денного перемир'я, розроблення алгоритмів контролю та запобігання провокаціям з боку РФ, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.
Як повідомляв Главред, Зеленський сказав, що Україна має хорошу можливість завершити війну. Президент додав, що Путін не хоче припинення вогню і намагається саботувати дипломатичний процес, висуваючи неприйнятні умови.
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