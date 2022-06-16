Макрон зізнався, для чого спілкується телефоном з Путіним

Еммануель Макрон розповів, для чого дзвонить Путіну / Фото Reuters

Лідер французів Еммануель Макрон упевнений, що необхідно мати працюючий канал зв'язку з Росією "про всяк випадок".

Також під час сьогоднішньої пресконференції у Києві він зазначив, що отримував схвалення від українського президента Володимира Зеленського на всі контакти з лідером РФ Володимиром Путіним.

"Нам потрібно з деяких питань мати канал зв'язку з Росією, хоча б з питань продовольчої безпеки", - сказав Макрон.

За словами французького президента, наразі ці переговори не приносять якогось конкретного результату, але можливо, момент для успіху цих переговорів може наступити в майбутньому.

"Врешті-решт ця дискусія має відбутися", - зазначив Макрон.

За його словами, Зеленський давав згоду на переговори лідера Франції та Росії щоразу ще з 2019 року.

"Україна має виграти війну, зберігши територіальну цілісність і сувернітет, але потім все одно треба буде говорити з росіянами", - додав Макрон.

Візит Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Як відомо, 16 червня президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни.

Лідери прибули спецпотягом з Польщі, почавши поїздку пізно ввечері напередодні.

У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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