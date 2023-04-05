"Почуваюся жахливо, бо змусив їх": Клінтон розкаявся в причетності до ядерного роззброєння України

Він наголосив, що Україна боялася віддавати ядерну зброю, бо вважала її єдиним фактором, який стримував РФ.

Клінтон розкаявся в причетності до ядерного роззброєння України/ УНІАН, ua.depositphotos.com

Колишній президент США Білл Клінтон заявив, що його мучить згадка про роль, яку він відіграв у 1990-х роках у ядерному роззброєнні України. Він був однією з ключових осіб, яка брала участь у цьому процесі.

Клінтон в інтерв'ю ірландському телеканалу RTÉ наголосив, що відчуває особисту причетність до нинішніх подій через те, що тоді змусив Україну відмовитися від ядерної зброї.

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення – ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", – зазначив політик.

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Також він заявив, що російський диктатор Володимир Путін, на відміну від Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму.

Клінтон додав, що Україна тоді боялася віддати ядерну зброю, адже вважала її єдиним стримуючим фактором від експансії з боку країни-агресорки Росії.

"Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", – наголосив колишній президент США і додав, що Сполучені Штати та Європа повинні продовжувати непохитно підтримувати Україну у її боротьбі проти РФ.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

Білоруський політичний і громадський діяч Андрій Санніков наголосив, що США повинні серйозно сприймати наміри країни-агресорки РФ розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі та вжити заходів, щоб запобігти цьому. Найперше США повинні продемонструвати Україні та світу рішучість присікти такі дії Росії. Якщо РФ все-таки розмістить свою тактичну ядерну зброю в РБ, у США повинен бути план заходів, яких вони можуть вжити після цього.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що бажання російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі свідчить про те, що його зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпінем пройшла невдало.

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