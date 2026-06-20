Скандал набирає обертів: Буданов відмовився від важливої державної нагороди

Керівник ОП зробив це у відповідь на позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла польським президентом.

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Кирило Буданов відмовився від польської нагороди / Колаж: Главред, фото: Кирило Буданов

Що відомо:

Польща позбавила Зеленського ордена Білого Орла

Буданов на знак протесту відмовився від своєї польської нагороди

Посол України в Польщі відмовився від Кавалерського хреста

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", який минулого року вручив президент Польщі Кароль Навроцький. Про це він заявив на своїй сторінці у Telegram.

Такий жест Буданов зробив після того, як Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського раніше врученого йому ордена Білого Орла.

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"Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн. Наші народи мають давні взаємини й різні сторінки історії – як героїчні, так і трагічні. Однак це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій. Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію. Тож і ми залишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність", - написав Буданов.

Він переконаний, що цей жест польського президента не мав нічого спільного зі справедливістю. Адже цього ордена не був позбавлений навіть італійський фашистський диктатор та пособник Гітлера Беніто Муссоліні.

Україна дасть оцінку цій події та стоятиме на засадах відкритого партнерства з усіма союзниками.

"Україна продовжить битися в авангарді захисту всієї Європи, зокрема Польщі, сплачуючи найдорожчу ціну. Та як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті", - наголосив Буданов.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Посол відмовився від нагороди

Посол України Польщі Василь Боднар також відмовився від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща". Про це він зазначив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми переживаємо складний етап нашої історії. Ми вибудували відносини, які базуються на довірі, солідарності та підтримці ... Як Посол України в Польщі, я працював і працюю над тим, щоб наші відносини розвивалися, щоб реалізовувалися спільні проекти та вирішувалися складні історичні питання. Завдяки доброму діалогу за останні півтора року нам вдалося досягти багато", - написав Боднар.

Він заявив, що не може залишитися осторонь від рішення, яке вважає історично несправедливим.

"Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що Президента України, Володимира Зеленського - друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди. В умовах війни росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу", - зазначив він.

Василь Боднар відмовився від польської нагороди / фото: Facebook/Василь Боднар

Зеленського позбавили ордена Білого Орла - заява президента Польщі

Як повідомляв Главред 19 червня, президент Польщі ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла - однієї з найвищих державних нагород Польщі.

Він наголосив, що це не просто нагорода, а символ особливого зв'язку з польською державою та довіри польського народу. За його словами, такі відзнаки вимагають не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять основу держави.

"Тому, з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА", після консультацій із капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла", - заявив Навроцький.

Навроцький також заявив, що європейська інтеграція України передбачає готовність до "чесного осмислення складних сторінок історії". Польський лідер заявив, що не допустить вступу до ЄС тих країн, які, за його словами, не готові відмовитися від "культу тоталітаризму та насильства".

Володимир Зеленський з орденом Білого Орла / фото: скріншот із відео

Скандал через підрозділ "імені героїв УПА" - що відомо

Як повідомляв Главред, Польща невдоволена через присвоєння підрозділу ЗСУ почесної назви на честь героїв УПА.

МЗС України заявило, що це було ініціативою військових і не спрямоване проти Варшави. Міністр Андрій Сибіга наголосив, що українські захисники заслуговують на повагу, а історичні питання мають обговорюватися фахово, без політичних емоцій.

Згодом польський прем’єр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до прямого діалогу на тлі загострення суперечки, пов’язаної з перейменуванням українського спецпідрозділу на честь героїв УПА. У соцмережі X він наголосив, що дипломатія не дала результатів, тому потрібна особиста розмова, щоб уникнути подальшого загострення.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач раніше попереджав, що Польща може найближчим часом завершити процедуру позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, якщо Україна не скасує рішення про присвоєння підрозділу ЗСУ назви "Героїв УПА".

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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