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Окрема квитанція за комуналку: хто заплатить на тисячу більше вже у травні

Даяна Швець
18 квітня 2025, 11:33
555
Тариф на послугу визначається індивідуально, залежно від довжини труб, кількості з'єднань, вентилів та особливостей населеного пункту.
свет, газ, коммунальные услуги
Хто, коли і скільки платитиме за газ в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • Частина мешканців багатоквартирних будинків отримає окрему платіжку
  • Середня вартість послуги може сягати до 1000 гривень
  • Періодичність оплати залежить від терміну експлуатації газової інфраструктури

Починаючи з 1 травня 2025 року, частина українців, зокрема жителі багатоповерхівок, отримуватимуть окрему платіжку за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Таку інформацію оприлюднило ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Зміни стосуються будинків, у яких вже діє оновлений формат обслуговування. Тариф на послугу визначається індивідуально, враховуючи довжину газових труб, кількість стиків, вентилів, а також особливості конкретного населеного пункту. У середньому ця послуга може коштувати до 1000 гривень.

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5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Платити доведеться не щомісяця: якщо газова інфраструктура в будинку експлуатується понад 25 років, рахунки за обслуговування виставлятимуть один раз на три роки. У будинках з новішими системами оплату здійснюватимуть раз на п’ять років.

При цьому ціна на газ для населення залишається без змін — 7,96 гривень за кубічний метр, завдяки дії мораторію на підвищення тарифів у період воєнного стану.

Оплата комунальних послуг в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, у Міненерго чітко відповіли, чи зростуть тарифи на комунальні послуги. Структура закликала не поширювати неправдиві заяви щодо тарифів і не вводити в оману українців.

Нещодавно українці дізналися ціни на газ на літо-2025. Постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня цього року, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В уряді неодноразово наголошували, що ціни на газ не зростатимуть щонайменше до завершення війни та ще протягом півроку після скасування воєнного стану. Водночас пояснювалося, скільки доведеться платити з 1 травня.

Більше економічних новин:

Що таке Газорозподільні мережі України?

ТОВ "Газорозподільні мережі України" — українське газорозподільне підприємство, що входить до Групи Нафтогаз, пише Вікіпедія.

Засновником товариства є дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України". До структури ТОВ "Газорозподільні мережі України" входять головний офіс у Києві та Вінницька, Волинська, Дніпровська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Криворізька, Кропивницька, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Харківська міська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська філії.

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