В армії РФ на Херсонщині розпочався бунт: солдати відмовляються від контрактів

Більшість бійців з РФ не бажають залишатися в зоні активних бойових дій.

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Військові РФ відмовляються від служби / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

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Військовослужбовці РФ на Херсонщині масово відмовляються підписувати нові контракти на службу

У ворога великі проблеми з евакуацією, що призводить до низького морального стану окупаційних військ

На території Херсонської області військовослужбовці 80-ї окремої мотострілецької бригади РФ масово відмовляються підписувати нові контракти на подальшу службу в армії. Про це повідомив партизанський рух "Атеш" через свій Telegram-канал.

За їхніми даними, переважна більшість бійців не хоче залишатися в зоні активних бойових дій.

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"Люди вкрай виснажені, морально надломлені й позбавлені мотивації. Постійні втрати серед особового складу та повна байдужість керівництва перетворили службу на суцільне випробування навіть для тих, хто раніше демонстрував лояльність", — зазначають у русі.

У зв’язку з цим в підрозділі створено комісію для з’ясування причин масових відмов від подовження контрактів. Водночас готуються документи щодо можливого покарання командного складу, додають партизани.

Своєю чергою речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що солдати Росії знову намагаються висадитися на островах і створити плацдарми для подальшого просування на правий берег Херсонщини.

Однак, він підтвердив, що попри те, як ворог намагається атакувати, він має величезні проблеми - евакуацію не проводять.

"Дуже багато 200-х залишаються на островах, залишаються й 300-ті, які згодом також перетворюються на 200-х. Через це моральний стан окупаційних військ залишається низьким. Проте вони змушені йти в штурми — бо це росіяни, які, як і раніше, готові бути гарматним м’ясом", — резюмував речник Української добровольчої армії в ефірі телеканалу "Еспресо".

Ситуація на Херсонщині - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро. Окрім цього, у тимчасово окупованій Каховці росіяни можуть навмисне створювати проблеми зі світлом, аби обмежити зв’язок.

Також партизани повідомляли, що окупанти пішли проти командування і саботують накази на Херсонщині. Так, окупанти з 205 мотострілецької бригади відмовляються йти в атаку проти ЗСУ і спеціально сповільнюють підготовку до нових операцій.

Своєю чергою очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін вважає, що сьогодні ціль РФ – створити ілюзію контролю над усією Херсонщиною для переговорів. Саме тому штурми тривають у чотирьох місцях.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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