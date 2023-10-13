"Сезон буде складним": Шмигаль анонсував увімкнення опалення в Україні

Держава готується до різноманітних викликів і всіляких сценаріїв, пов'язаних із опалювальним сезоном, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100% - Шмигаль / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вже найближчим часом відповідно до планів та опалювального сезону. У деяких громадах воно вже з'явилося. Очікується складний сезон, держава готується до різних викликів і сценаріїв. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що інфраструктура готова до опалювального сезону. Незабаром у будинках українців з'явиться опалення. У деяких населених пунктах його вже дали.

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"Про опалювальний сезон. Готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали вмикати тепло. В інших населених пунктах воно з'явиться найближчим часом відповідно до погодних умов", - зазначив Шмигаль.

Також він додав, що "сезон буде складним".

"Ми це розуміємо, ми готуємося до всіх викликів і до всіх можливих сценаріїв", - заявив прем'єр.

В Україні розгорнули 13 тисяч пунктів незламності

За словами глави уряду, по всій країні вже розгорнута мережа з 13 тисяч Пунктів незламності. Там буде світло, тепло, Інтернет і зв'язок, якими можуть скористатися українці в критичних випадках.

"За дорученням президента сьогодні ухвалюємо постанову про відображення цих локацій у застосунку та на порталі Дія", - додав Шмигаль.

Коли в Україні починається опалювальний сезон

Зазвичай стандартною датою старту опалювального сезону в Україні вважається 15 жовтня. Втім, місцева влада сама ухвалює рішення, коли його почати. Рішення залежить від середньої температури повітря -8 протягом трьох днів з урахуванням прогнозу погоди.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, наступного тижня в країні очікується серйозне похолодання.

Що чекає на Україну взимку

Президент Володимир Зеленський вважає, що взимку буде багато атак Росії ракетами і дронами. На думку глави держави, окупанти задіють, у тому числі, і іранські дрони. Зеленський закликав союзників забезпечити захист України.

Восени і взимку війська РФ можуть застосувати рекордну кількість БПЛА Shahed, вважає речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він нагадав, що лише у вересні окупанти застосували 500 дронів, а за весь минулий опалювальний сезон – понад 1000.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців купувати генератори. Міністр зазначив, що це треба зробити для забезпечення автономної роботи приладів, яким потрібна електроенергія. Держава докладе максимальних зусиль для того, щоб генератори не стали у нагоді.

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