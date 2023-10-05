Зеленський попередив українців: взимку буде багато атак Росії ракетами і дронами

Цієї зими Україна очікує великої кількості атак з боку агресора Росії. Окупанти застосовуватимуть різні типи озброєнь, в тому числі і іранські дрони. Українська держава потребує захисту. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, під час свого візиту до Іспанії він сказав про те, що взимку на Україну чекає безліч російських атак з повітря.
"Важливо, щоб Україна мала захист на зиму, тому що взимку у нас буде багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони", - зазначив гарант.відео дня
Також він додав, що потрібно зберегти єдність у Європі, оскільки Росія проводитиме кампанії з дезінформації.
"І я говорю не тільки про країни ЄС, у всій Європі. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія буде атакувати за допомогою інформаційної дезінформації, за допомогою фейків", - підкреслив Володимир Зеленський.
Що чекає на Україну взимку
Зима в Україні буде складною через "божевілля" Путіна, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов. За його словами, йде підготовка до максимально непростого періоду.
Україні загрожує тривалий блекаут цієї зими, вважає голова правління Асоціації" Нафта і газ України " Андрій Закревський. На думку експерта, окупанти спробують влаштувати триденну відсутність електроенергії, проте апокаліпсису не буде.
Київ і Одеса - в зоні ризику цієї зими, припустив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На його думку, в містах можливі проблеми зі світлом і опаленням.
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