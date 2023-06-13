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Путін проговорився, навіщо підірвав Каховську ГЕС

Альона Вороніна
13 червня 2023, 19:54 оновлено 13 червня, 19:58
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Диктатор РФ визнав, що такий крок допоміг зупинити контрнаступ українських військових.
Владимир Путин, подрыв Каховской ГЭС
Путін проговорився, навіщо підірвав Каховську ГЕС/ скрін

Російський диктатор Володимир Путін проговорився, чому для країни-агресорки РФ було вигідно підірвати дамбу Каховської ГЕС. Він визнав, що підрив дамби ГЕС і масштабне затоплення, яке стало його наслідком, зірвали контрнаступ українських військових на півдні.

Таку заяву глава Кремля зробив під час зустрічі з російськими блогерами, авторами Telegram-каналів і так званими "військовими кореспондентами" російських пропагандистських ЗМІ у вівторок, 13 червня. Відповідне відео з’явилося у Telegram.

При цьому диктатор РФ навіть не намагався приховати свою радість від підриву дамби Каховської ГЕС – він говорив про це з усмішкою.

відео дня

У той же час Путін з усіх сил намагався показати, нібито він і його окупаційна армія "не бояться контрнаступу", і нібито були б готові йому протидіяти.

"Скажу дивну річ, але тим не менше, на жаль, це зірвало їхній контрнаступ. Чому "на жаль"? Тому що краще б вони там наступали. Для нас краще, тому що для них було б взагалі погано там наступати. Але ось оскільки такий розлив відбувся, то, відповідно, і наступ не відбувся", – сказав російський диктатор.

Путин
Путін проговорився, навіщо підірвав Каховську ГЕС/ скрін

Дивіться відео, де Путін говорить, чому для РФ вигідний підрив Каховської ГЕС:

Нагадаємо, під час цієї ж зустрічі Путін видав нові цілі війни і пригрозив ввести "санітарну зону" в Україні. Глава Кремля пригрозив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Уже відомо про загиблих і велику кількість зниклих безвісти після підриву дамби ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Президент України Володимир Зеленський назвав ганебною байдужістю реакцію Заходу на підрив окупантами Каховської ГЕС. Він наголосив, що російські окупанти вдарили по Каховській ГЕС і повністю зруйнували її. Цей теракт став причиною загибелі людей, тварин. Однак Україна так і не отримала належної підтримки від світової спільноти.

У Міноборони України заявили, що російські окупанти переміщують свої найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку. Зокрема, йдеться про підрозділи морської піхоти, повітряно-десантні війська і 49 армію. Заступниця міністра оборони Анна Маляр наголосила, що тепер стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами.

Біолог Владислав Балінський назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС. Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних. Крім цього, вода розмила мінні поля, і міни тепер можуть бути де завгодно.

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