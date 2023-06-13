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Пошкоджено багато будівель та є жертва: росіяни підло обстріляли Херсонщину

Ангеліна Підвисоцька
13 червня 2023, 15:14 оновлено 13 червня, 15:26
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Внаслідок обстрілу загинув священнослужитель, який перебував на території церкви.
обстрел Херсонской области
Російські окупанти обстріляли Херсонську область / Колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Російські окупанти обстріляли Херсонську область. Ворог вдарив з артилерії по селищу міського типу Білозека. Снаряди прилетіли на подвір'я місцевої церкви. Про це у своєму Telegram розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У момент "прильоту" в церкві був священник. Він загинув від отриманих травм. Священнику було 72 роки. Також була поранена 76-річна жінка.

обстрел Херсонской области
Російські окупанти обстріляли Херсонську область / фото: t.me/ermaka2022

Відомо, що російські окупанти пошкодили 4 житлові будинки, пошту, адміністративну будівлю, центральну площу та об'єкти критичної інфраструктури.

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

У Кривому Розі в ніч на 13 червня три крилаті ракети збили сили ППО, але є і "прильоти". Пошкоджено цивільні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зруйнована п'ятиповерхівка. Під завалами є ще люди.

Горіли квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Розбиті 6 легкових машин.

Ще 4 травмованих - на іншій локації. Там горіла будівля і авто. Пожежу вже загасили. Зруйновано і автомобільне підприємство. Загорілася вантажна техніка. Полум'я вже загасили. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є в рятувальному підрозділі.

  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Станом на 14:30 13 червня відомо про те, що російські окупанти вбили 11 людей. Ще 28 людей були поранені, з них 12 - у середньому, важкому та вкрай важкому стані. Кількість загиблих та постраждалих може збільшитись. Розбір завалів триває.

Дивіться відео про ракетний удар по Кривому Рогу:

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