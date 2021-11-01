"Провокація" атаки Росії з "ЛДНР" на Донбасі: Лавров вибухнув звинуваченнями на адресу України

Лавров звинуватив Україну в спробах "втягнути" Росію в бойові дії на Донбасі / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Україну в, мовляв, створенні ситуації, яка спрямована на нібито провокування дій у відповідь з боку бойовиків "ДНР" і підключення Росії до війни на Донбасі. При цьому він вважає "загадковою" ситуацію із застосуванням ЗСУ безпілотника Bayraktar і згадав про неіснуючу "заяву" українського міністра оборони Андрія Тарана.

"Так, загострення (на Донбасі, - ред.) є. Спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення і втягнути Росію в якісь силові дії", - заявив Лавров в ефірі телеканалу Росія-24.

читайте такожУдар України на Донбасі і реакція Путіна: дипломат оцінив ймовірність військової операції РФПри цьому він назвав "загадковою історією" заяви про застосування БПЛА на Донбасі. За його словами, мовляв, "командувач ЗСУ" підтвердив такі відомості, а "міністр оборони" їх нібито спростував. (Насправді Генштаб ЗСУ підтвердив, що Bayraktar було використано в зоні ООС, а глава Міноборони Таран про це не казав – заява виявилася фейком, - ред.)

"Командувач збройними силами України заявляє, що це озброєння було застосовано, а міністр оборони каже, що нічого подібного не сталося. Думаю, вони зараз там міркують, що їм вигідніше, показати "крутість", що вони почали вже бомбити в грубе, пряме порушення Мінських домовленостей або сказати, що вони все ж таки виконують Мінські домовленості, і запропонувати зібратися в "нормандському форматі", - підкреслив Сергій Лавров.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва передала лідерам України, Франції та Німеччини свої пропозиції щодо зустрічі нормандської четвірки. Наразі російська влада очікує на відповідь.

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Застосування ЗСУ Bayraktar на Донбасі

Волонтер Роман Донік 26 жовтня заявив про те, що гібридні російські війська обстріляли позиції сил ООС на Донбасі в напрямку Гранітного. ЗСУ у відповідь застосували безпілотник Bayraktar, в результаті чого була знищена ворожа гармата.

У штабі ООС підтвердили інформацію, згідно з якою безпілотник Bayraktar було задіяно у ході військового конфлікту на Донбасі. Російські бойовики обстріляли українські позиції в районі Гранітного. Поранення отримали двоє військових ЗСУ, один з них загинув. У відповідь українські військові за наказом головнокомандувача військами Залужного застосували Bayraktar.

Франція і Німеччина висловили стурбованість у зв'язку із загостренням конфлікту на Донбасі і використанням Україною безпілотника Bayraktar. Париж і Берлін закликали сторони до стабілізації ситуації і заявили про те, що працюють над питанням врегулювання збройної конфронтації в рамках Мінських угод.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв розповів про те, що БПЛА Bayraktar розміщені не тільки на Донбасі, але й в північних, а також південних регіонах країни. Військові готові застосовувати безпілотники у тому числі і в бойових умовах.