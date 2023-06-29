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"З ним поводяться обережно": з'явилися нові подробиці затримання Суровікіна

Ангеліна Підвисоцька
29 червня 2023, 20:58 оновлено 29 червня, 21:03
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Деякі джерела стверджують, що Суровікіна можуть утримувати на його робочому місці.
наручники, Суровікін
Суровікіна заарештували після наступу Пригожина / Колаж : Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Заступник командувача Об'єднаного угруповання російських військ в Україні Сергій Суровікін нібито вже був відпущений. Про це повідомляє російське видання Важливі історії.

Пропагандисти стверджують, що Суровікін нібито зовсім не був заарештований, а всього лише був допитаний. Про це говорять джерела, близькі до Генштабу і ФСБ.

Джерело ВЧК-ОГПУ каже, що Суровікіна могли допитувати і утримувати у нього в кабінеті. Таким чином його родичі дійсно можуть не брехати щодо того, що він нібито на робочому місці.

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"У Пригожина поки є політичний імунітет, на відміну від Суровікіна. При цьому, Пригожин гнув свою лінію публічно і відкрито, чого не скажеш про Суровікіна, який з самого початку війни плів інтриги в Генштабі", - йдеться в повідомленні.

За даними Bloomberg, Суровікіна можуть тримати в одному місці, але не у в'язниці. З ним нібито "поводяться обережно, щоб не розлютити інших військових, які захоплюються досягненнями Суровікіна в армії".

Путін почав чистки

Британське видання Financial Times пише, що високопоставлений генерал російських окупантів Сергій Суровікін затриманий за добрі стосунки з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, який раніше влаштував військовий заколот з походом на Москву.

"Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав хороші стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було ніяких повідомлень протягом декількох днів. Його затримали", - розповіли журналісти з посиланням на три джерела.

За даними журналістів, у верхівці РФ сказали, що Путін почав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Військовий заколот Пригожина, який став першою за останні десятиліття спробою перевороту, підірвав "авторитет" Путіна, і тепер директор РФ намагається відновити свою репутацію і придушити критику.

Згодом журналісти Reuters повідомили про те, що після Суровікіна зник і начальник штабу Збройних сил генерал Валерій Герасимов. Він не з'являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні після перерваного в суботу заколоту, коли лідер найманців Євген Пригожин зажадав видачі Герасимова.

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