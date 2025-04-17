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Росіяни в паніці відкрито погрожують Німеччині: що сталося

Ангеліна Підвисоцька
17 квітня 2025, 19:02
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Російські окупанти проти передачі Україні німецьких ракет Taurus.
Фрідріх Мерц, ракети Taurus
РФ погрожує Німеччині через ракети Taurus / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Росія погрожує Німеччині на тлі можливої передачі Україні німецьких ракет Taurus. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, пишуть російські пропагандисти.

Вона лякає тим, що РФ вважатиме Німеччину учасником бойових дій на боці України, якщо ЗСУ вдарять по окупантах ракетою Taurus.

"Росія розцінюватиме будь-який удар ракетами Taurus по будь-яких російських об'єктах як участь Німеччини в бойових діях на боці України з усіма наслідками для Німеччини", - сказала Захарова.

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Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав Кримський міст імовірною метою для німецьких ракет.

Поставки Taurus Україні - останні новини

Як писав Главред, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий постачати Україні німецько-шведські далекобійні ракети Taurus. Однак, за його словами, є умова.

"Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus - ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами", - сказав Мерц.

Росіяни в паніці відкрито погрожують Німеччині: що сталося
Ракета Taurus - що про неї відомо / Інфографіка: Главред

За даними Welt, Мерц, якого в травні буде затверджено канцлером Німеччини, може здійснити перший закордонний візит на посаді в Україну. Візит перебуває на стадії підготовки і має бути приурочений до саміту "коаліції рішучих" 9 травня, який відбудеться в Києві. Там також очікують на приїзд президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції Фрідріх Мерц заявив, що не відмовлятиметься від політики, яку він декларував минулого року, ще до початку дострокової виборчої кампанії. За його словами, Німеччина може почати постачання Україні далекобійних ракет Taurus за певних умов.

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Хто така Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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