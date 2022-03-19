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Польща закликала створити "План Маршалла 2" для України: у Зеленського відповіли

19 березня 2022, 23:44

Цей план повинні складати насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити російську агресію".

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Польща запропонувала створити План Маршалла 2 / фото МЗС України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла", зокрема за підтримки найбагатших країн Союзу, повідомляє wnp.pl.

"На наступному засіданні Європейської Ради в Брюсселі я обговорю великий загальноєвропейський план відновлення України", - заявив Моравецький.

За його словами, сьогодні в Україні "панує страх, але він поєднаний з відвагою військовослужбовців, які воюють, і надією всього народу, всього суспільства на відновлення суверенної держави після війни".

"Ця надія повинна бути підкріплена реальним фундаментом, цей справжній фундамент-це План Маршалла №2 для України", - сказав Моравецький.

Він зазначив, що цей план повинні складати насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити російську агресію".

"З цієї причини вони сьогодні також відповідальні з європейської сторони за побудову цього плану відновлення України. Польща також в цьому допомагає",-підкреслив Прем'єр-міністр Польщі.

В офісі президента відреагували на ініціативу Польщі щодо створення для України "Плану Маршалла №2" для її відновлення після війни.

"План Маршалла 2.0. - це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури - це війна РФ проти України. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти відновитися-щирий друг", - заявити радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Раніше Главред писав про те, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів країн Вишеградської групи розробити "План Маршалла для України". Він пропонує частково фінансувати відновлення нашої країна відчуженим майном російських олігархів

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новини Польщі план Маршалла Матеуш Моравецький Михайло Подоляк новини України Офіс президента
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