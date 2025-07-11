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Для Путіна програш немислимий, він налаштований на довгу війну в Україні - FT

Віталій Кірсанов
11 липня 2025, 12:20
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Для українців поразка означала б просто кінець України, пише автор статті.
Путін налаштований на довгу війну в Україні
Путін налаштований на довгу війну в Україні / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот, facebook.com/WhiteHouse

Про що йдеться у статті для Financial Times

  • Путін вважає, що його перевага на полі бою зростає
  • ЗСУ, як і раніше, здатні завдавати нищівних ударів по противнику

Російський диктатор Володимир Путін, схоже, несприйнятливий до гучних погроз президента США Дональда Трампа і має намір продовжувати війну в Україні до остаточного досягнення своїх цілей. Про це пише редактор Le Monde Сільві Кауфман у статті для Financial Times.

Зазначається, що Трамп тепер змушений замислитися над перспективою затяжного конфлікту, оскільки Путін сповнений рішучості досягти своєї кінцевої мети - підпорядкувати Україну за будь-яку ціну, а українці зі свого боку демонструють непохитну рішучість протистояти Росії.

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"Двічі за останні два тижні в тривалих телефонних розмовах із Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном російський лідер ясно дав зрозуміти: будь-яке рішення має бути спрямоване на усунення того, що він називає "корінними причинами" конфлікту. На його думку, це означало б повернення кордонів НАТО до кордонів 1997 року і позбавлення України будь-якої форми суверенітету. Ось вам і дух компромісу", - зазначає Кауфманн.

Вона зазначає, що Путін вважає, що його перевага на полі бою зростає. При цьому програш у цій війні для нього немислимий, оскільки він побудував економіку своєї країни і свою легітимність навколо неї.

Водночас для українців поразка означала б просто кінець України, зазначає Кауфманн.

"Те, як російська влада захоплює захоплені нею території на Сході, методично знищуючи будь-які ознаки національної ідентичності та культурної спадщини, свідчить про глибину прихильності Путіна до заперечення існування України як нації", - ідеться в статті.

При цьому українці також можуть продовжувати боротися, незважаючи на нищівні втрати і брак особового складу. Просування російських військ, незважаючи на всю їхню міць і військову економіку, було разюче повільним, а ЗСУ, як і раніше, здатні завдавати нищівних ударів по супротивнику, підкреслює Кауфманн.

При цьому вона попереджає, що невизначеність стратегії Трампа щодо Росії та України має підштовхнути Європу до подальшого озброєння України.

"Багато хто в Європі, заплутавшись у цій суперечці, підозрює, що Трамп може втратити інтерес до України і переключитися на ближчі для нього питання, як він це зробив із Північною Кореєю у свій перший термін. Тоді обов'язок європейців - допомогти Україні дати відсіч російському агресору самостійно. Поразка для них теж неприпустима", - зазначає Кауфманн.

Допомога Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив про відновлення поставок зброї Україні. У Пентагоні заявили про відновлення поставок зброї Україні після слів Дональда Трампа про необхідність допомоги Києву.

Крім того, Україна готується отримати 49 австралійських танків Abrams M1A1 SA і 32 Leopard 1A5 від Німеччини, Данії та Нідерландів.

Також лідери "коаліції рішучих" створять штаб-квартиру в Парижі та завершили підготовку планів розгортання майбутнього контингенту в Україні. Про це повідомляє британський уряд.

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Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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