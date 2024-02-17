УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"РФ вже програла війну": Макрон пообіцяв пліч-о-пліч стояти з Україною

Руслана Заклінська
17 лютого 2024, 00:06
Угода про гарантії безпеки для України підтверджує непохитну підтримку Франції, заявив президент Зеленський.
'РФ вже програла війну': Макрон пообіцяв пліч-о-пліч стояти з Україною
Зеленський підкреслив важливість безпекової угоди з Францією / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Франція стоятиме пліч-о-пліч з Україною у боротьбі проти Росії, щоб окупанти програли. Країна-агресор втрачає не лише своїх солдат у цій війні, але й довіру світової спільноти та місце у міжнародних організаціях. Про це у п'ятницю, 16 лютого, зезаявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

"Фактично, Росія вже її програла, завдяки героїчному опору українців, завдяки підйому почуття єдності, яку спровокувала ця справедлива боротьба. Два роки тому Путін казав, що буде спецоперація, яка повинна була закінчитися за кілька днів, а насправді вони зараз несуть колосальні втрати і застрягли на всьому фронті", - сказав Макрон.

Президент Франції також відзначив героїчний опір українців та деградацію російської влади. За його словами, Росія веде загарбницьку війну, замість того щоб дбати про своїх громадян.

відео дня

"Для Росії краще фінансувати цю непотрібну, несправедливу, жорстоку війну, аніж фінансувати базовий рівень послуг для власного населення. Вже з дев'яностих років Росія в різних міжнародних форматах втратила своє місце і довіру для себе. В той час, як Україна зайняла своє місце і скоро буде членом ЄС, а також НАТО, на що я сподіваюся", - наголосив очільник Франції.

Зеленський про безпекову угоду з Францією

Президент України підкреслив важливість підписаної угоди з Еммануелем Макроном. За його словами, цей документ підтверджує непохитну підтримку Франції.

Згідно з угодою, у 2024 році Франція надасть 3 млрд євро військової допомоги та продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж 10 років дії цієї угоди.

"Ми закріплюємо основні безпекові зобов’язання, надані Україні Францією, та визначаємо пріоритетність безпекової співпраці у військовій, політичній, фінансовій і гуманітарній сферах. Я дякую уряду та всьому народу Франції за вагому підтримку України, за те, що ви на боці свободи!", - написав Зеленський.

Угоди про гарнтії безпеки для України

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 лютого, президент України підписали угоду про гарантії безпеки для України з президентом Франції. Угода передбачена на 10 років та залишатиметься в силі до вступу України до НАТО. Франція також виділить 3 млрд євро на підтримку України в 2024 році.

Також 16 лютого президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. На зустрічі у Берліні була підписана угода про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уклали історичну безпекову угоду. Вона спрямована на надання гарантій у разі можливого нового нападу Російської Федерації.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Франция Володимир Зеленський Еммануель Макрон війна Росії та України гарантії безпеки
Реклама

Головне за день

"РФ вже програла війну": Макрон пообіцяв пліч-о-пліч стояти з Україною

"РФ вже програла війну": Макрон пообіцяв пліч-о-пліч стояти з Україною

00:06 Політика
Кілька бійців ЗСУ потрапили в полон: Тарнавський про актуальну ситуацію в Авдіївці

Кілька бійців ЗСУ потрапили в полон: Тарнавський про актуальну ситуацію в Авдіївці

23:01 Україна
Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України: всі деталі

Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України: всі деталі

21:54 Політика
Всі головні новини

Популярне

Мене вже посадили : Олексія Паніна заарештували в РФ 10955

"Мене вже посадили": Олексія Паніна заарештували в РФ

Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали : заступник командира 3 ОШБр 6820

"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

Олексій Навальний помер у російській в'язниці 3284

Олексій Навальний помер у російській в'язниці

В Авдіївці бійці у повному оточенні, вдається прорвати кільце - Третя штурмова 3179

В Авдіївці бійці у повному оточенні, вдається прорвати кільце - Третя штурмова

Останні новини

01:22

Яскрава головоломка за картинкою: знайдіть п'ять відмінностей за 15 секунд

00:06

"РФ вже програла війну": Макрон пообіцяв пліч-о-пліч стояти з Україною

16 лютого, п'ятниця
23:42

Як зняти суперклей зі шкіри за хвилини: прості способи, які допоможуть за хвилини

23:07

400 танків та тисячі солдатів: Авдіївка стає могильником для РФ - розвідка Британії

23:01

Кілька бійців ЗСУ потрапили в полон: Тарнавський про актуальну ситуацію в Авдіївці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:55

Чому Росія отримує зброю швидше: Данілов повідомив про план "Б" для України

22:00

Майже 50 тисяч: фани бісяться через ціни на європейський концерт Адель

21:54

Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України: всі деталі

21:52

Марк Фейгін. Навального вбили за наказом Путіна, виконувала ФСБВідеоблоги

Реклама
21:47

Чекаю на гістологію: зірка Мастер Шефа розповіла про утворення та операцію

21:42

В Авдіївці росіян не меншає: РФ кидає в м'ясорубку еліту армії - пресофіцер 3 ОШБр

21:38

Висока кухня та осінь кулінара: рецензія на фільм "Смак пристрасті"Відео

21:04

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу

21:01

"Критичний момент": у США готують нове рішення про допомогу Україні

20:57

"Час йде. Годинник тікає": Байден використав Навального, щоб натиснути на Конгрес

20:06

"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

20:05

"Не переоційте Росію та недооцінюйте Україну": Столтенберг зробив важливу заяву

19:44

"Є важлива місія": в Генштабі оцінили можливість виведення військ з Авдіївки

19:38

В Україну залетять дощі і сильний мороз: де вдарить майже -10

19:35

В Україні стрімко і швидко дорожчає популярний овоч: із чим це пов'язано

Реклама
19:32

Parimatch проти РБК: у компанії наголошують на упередженості суду новости компании

19:27

"Путін - чисте зло": Машкова відреагувала на смерть Навального

19:10

Місячний календар на 17 лютого: чому варто бути обережним

19:10

Мюнхенська безпекова конференція 2024: виклики і очікування для УкраїниПогляд

19:06

"Росіяни мають дві мети": Буданов розкрив плани Путіна у війні проти України

19:02

Екстремальна експедиція у шахту: чим здивує новий випуск "Світ навиворіт. Україна"

18:39

"Дайте їм лопату в руки": Мін'юст про мобілізацію засуджених

18:26

Зібрали 70 тисяч солдатів РФ: в ЗСУ повідомили про нову "гарячу точку" на фронті

18:21

"Путін йтиме далі": у США назвали катастрофічні наслідки відмови в допомозі Україні

18:14

Чи будуть ТЦК ночами ходити по квартирах і будинках: адвокат дав роз'яснення

18:06

1+1 media спільно зі Smart Angel запускають освітній мінісеріал про медіаграмотність

18:00

Французький флорист розповів, чому потрібно класти кубик цукру у вазу з квітами

17:42

Скільки має бути подушок на подружньому ліжку: що говорять прикмети

17:42

Росіяни запустили по Україні 24 ракети із КНДР: деталі найбільшої ракетної атаки

17:36

Російського актора запідозрили в підтримці України

17:27

"Путін боїться інакомислення": ЄС звинувачує російський режим в смерті Навального

17:20

Для чого дерева фарбують у білий колір: на це є 2 причини

17:17

У Путіна запустили великий план проти України: Данілов зробив заяву

17:17

Останнє розслідування Навального, після якого його посадили: розкрив правду про Путіна

17:15

Від чого серце розтривожиться: що подивитися з нових мелодрам і класики кіноВідео

Реклама
17:06

Україна втратить мільярди протягом 2 тижнів: Гетманцев про блокування кордонів

16:51

"Ситуація стає критичною": в ЗСУ розповіли про бої в міській забудові Авдіївки

16:24

"Заблокованих підрозділів немає": Тарнавський розкрив деталі боїв в Авдіївці

16:17

Путін планує мобілізувати ще 400 тисяч осіб: у FT назвали терміни і деталі

16:03

"Руйнують все живе": Зеленський відреагував на бої в Авдіївці

15:58

Церковне свято 17 лютого: чому цього дня потрібно прибрати вдома

15:51

Путін і смерть Навального "в потрібний час"Погляд

15:51

РФ кинула 15 тисяч росіян в Авдіївку: у ЗСУ розкрили втрати окупантів і дані розвідки

15:40

"Не думаю, що ми зможемо за 48 годин вивести всі війська з Авдіївки" - Жданов

15:32

Лише той, хто має "яструбиний зір", знайде печиво за 9 секунд: складна загадка

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти