'РФ вже програла війну': Макрон пообіцяв пліч-о-пліч стояти з Україною

Угода про гарантії безпеки для України підтверджує непохитну підтримку Франції, заявив президент Зеленський.

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Зеленський підкреслив важливість безпекової угоди з Францією / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Франція стоятиме пліч-о-пліч з Україною у боротьбі проти Росії, щоб окупанти програли. Країна-агресор втрачає не лише своїх солдат у цій війні, але й довіру світової спільноти та місце у міжнародних організаціях. Про це у п'ятницю, 16 лютого, зезаявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

"Фактично, Росія вже її програла, завдяки героїчному опору українців, завдяки підйому почуття єдності, яку спровокувала ця справедлива боротьба. Два роки тому Путін казав, що буде спецоперація, яка повинна була закінчитися за кілька днів, а насправді вони зараз несуть колосальні втрати і застрягли на всьому фронті", - сказав Макрон.

Президент Франції також відзначив героїчний опір українців та деградацію російської влади. За його словами, Росія веде загарбницьку війну, замість того щоб дбати про своїх громадян.

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"Для Росії краще фінансувати цю непотрібну, несправедливу, жорстоку війну, аніж фінансувати базовий рівень послуг для власного населення. Вже з дев'яностих років Росія в різних міжнародних форматах втратила своє місце і довіру для себе. В той час, як Україна зайняла своє місце і скоро буде членом ЄС, а також НАТО, на що я сподіваюся", - наголосив очільник Франції.

Зеленський про безпекову угоду з Францією

Президент України підкреслив важливість підписаної угоди з Еммануелем Макроном. За його словами, цей документ підтверджує непохитну підтримку Франції.

Згідно з угодою, у 2024 році Франція надасть 3 млрд євро військової допомоги та продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж 10 років дії цієї угоди.

"Ми закріплюємо основні безпекові зобов’язання, надані Україні Францією, та визначаємо пріоритетність безпекової співпраці у військовій, політичній, фінансовій і гуманітарній сферах. Я дякую уряду та всьому народу Франції за вагому підтримку України, за те, що ви на боці свободи!", - написав Зеленський.

Угоди про гарнтії безпеки для України

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 лютого, президент України підписали угоду про гарантії безпеки для України з президентом Франції. Угода передбачена на 10 років та залишатиметься в силі до вступу України до НАТО. Франція також виділить 3 млрд євро на підтримку України в 2024 році.

Також 16 лютого президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. На зустрічі у Берліні була підписана угода про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уклали історичну безпекову угоду. Вона спрямована на надання гарантій у разі можливого нового нападу Російської Федерації.

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