'Росіяни мають дві мети': Буданов розкрив плани Путіна у війні проти України

Росія прив'язана до певних символів, тому до президентських виборів перед окупантами поставлено дві цілі, сказав очільник ГУР.

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Буданов назвав дві головних мети росіян до президентських виборів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російський диктатор Путін до президентських виборів у РФ хоче захопити Авдіївку та просунутися в Харківській області. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

"Як Путін і Росія використовуватимуть ці вибори у своїй війні проти України? Тут немає нічого нового. Вони хочуть легітимізувати свій режим на окупованих українських територіях і показати загальну підтримку населення. Результат вже відомий. Близько 75% голосів отримає Путін", - розповів Буданов.

За його словами, для Путіна важливо досягти певних символічних цілей, серед яких захоплення Авдіївки та Куп'янська. Він додав, що план захоплення Авдіївки неодноразово змінювали, а зараз його прив'язали до президентських виборів.

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"Росіяни поставили собі завдання захопити Авдіївку. Спочатку до кінця грудня 2023 року. Потім до 28 січня. Потім до 1 березня. Зараз дату знову змінили, щоб приурочити до президентських виборів. Це звичайна практика – змінювати дату, коли щось не виходить. У росіян є дві мети: вийти до річки Оскіл, що в Харківській області, і взяти Авдіївку. Нехай спробують" - наголосив очільник ГУР.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, під Бахмутом окупанти штурмують позиції ЗСУ, використовують танки, бронемашини, гармати, ракетні системи та керовані авіабомби. За словами речника 26-ої артилерійської бригади Олега Калашнікова, росіяни зосередили від 60 до 70 тисяч осіб живої сили під Бахмутом.

Також Росія навесні найімовірніше не зможе провести новий значний наступ. Північноатлантичний альянс вважає такий сценарій малоймовірним, оскільки російські війська не мають достатньої кількості солдатів для такої операції.

Крім цього, на Авдіївському напрямку на Донеччині тривають запеклі бої, з масованими бомбардуваннями і штурмами з кількох напрямків одночасно. Збройні сили України використовують всі доступні засоби для стримування ворога та здійснюють планове підсилення підрозділів. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що захисникам Авдіївки постачаються боєприпаси та інші засоби ураження.

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