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ЗСУ "розріжуть" сили окупантів і вийдуть до Азовського моря: експерт дав прогноз

Ангеліна Підвисоцька
16 вересня 2023, 19:55 оновлено 16 вересня, 19:56
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Сухопутний коридор між Донбасом та Кримом експерт вважає "найменш важким місцем".
ВСУ
ЗСУ вийдуть на побережжя Азовського моря / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські військові успішно просуваються на південному напрямку. ЗСУ "розріжуть навпіл" сили окупантів та вийдуть на побережжя Азовського моря. Таким чином росіяни втратять сухопутний коридор між Донбасом та Кримом. Про це заявив військовий експерт Шон Белл, повідомляє Sky News.

Він вважає, що сухопутний коридор є "найменш важким місцем" для звільнення. Водночас слід розуміти, що постійно українські військові стикаються з оборонними опорами, які окупанти будували місяцями.

Експерт також помітив, що Україна чекала на прорив на лінії фронту, тому тримала в резерві більшу частину західних танків та найкраще навчених військових.

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"Ви ніколи не будете впевнені, що буде шпариною, яка прорве дамбу, ви ніколи не дізнаєтеся, поки не з’явиться тріщина і не відкриються шлюзи. Питання в тому, чи вистачить українцям витривалості, морального духу та обладнання, щоб скористатися цим", - сказав Белл.

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. На думку українського гаранта, роззброєння російських окупантів на півострові можна буде провести політичним шляхом.

ЗСУ до кінця року вийдуть до Криму, вважає військовий експерт Олег Жданов. На думку аналітика, вже в рамках поточного контрнаступу українські війська зможуть вийти до Азовського узбережжя, після чого потрібно буде заходити на Кримський півострів.

ГУР висадив десант у Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Військова розвідка здійснила свої маневри на День Незалежності України - 24 серпня. Бійцям вдалося виконати усі поставлені завдання.

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