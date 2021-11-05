Разумков створює нове об'єднання у Верховній Раді: ЗМІ повідомили, хто до нього увійде

Дмитро Разумков раніше говорив про створення нової політсили / скріншот YouTube

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює в парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

"Так, це правда. Нарешті в Раді з'явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи, швидше за все, вже спрямовані на ім'я Руслана Стефанчука", - повідомила прессекретар Разумкова Ольга Туній в коментарі "УП".

За даними видання до об'єднання увійдуть близько 25 народних депутатів з числа "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційних.

читайте такожРазумков і Зеленський поспішають остаточно з'ясувати свої стосункиСеред них, зокрема, "Слуги народу" Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, екс -"слуга" Людмила Буймістер і нардеп від " Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Дмитро Разумков: життя після спікерства

Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади голови Парламенту. Рішення підтримали 284 народних депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ і ЄС.

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Пізніше колишній спікер ВР виступив на брифінгу перед журналістами, де натякнув на амбіції стати президентом України. Він підкреслив, що "буде створювати свою команду і "не збирається на пенсію". Підходящі для цього люди знайдуться як у парламенті, так і поза ним, впевнений Разумков.

Також екс-спікер парламенту вже заявляв про намір створити нову політичну силу.

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