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"Запобіжник прибрали": Разумков натякнув на амбіції стати президентом України

7 октября 2021, 12:35

Відправлений у відставку спікер ВР сказав, що буде будувати свою команду.

Разумков
Дмитро Разумков натякнув про президентські амбіції / УНІАН

Народні депутати 7 жовтня ухвалили рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Після цього вже колишній спікер ВР виступив на брифінгу перед журналістами, де натякнув на амбіції стати президентом України.

"Президентські вибори поки не почалися. Але раніше всі що говорили: з голів Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали", – відповів Разумков на питання про президентські амбіції.

За словами ексглава парламенту, "він буде створювати свою команду і не збирається на пенсію". Відповідні для цього люди знайдуться як в парламенті, так і поза ним, впевнений Разумков.

"Я буду рухатися вперед. Є ті ціннісні речі, які, на жаль, сьогодні не виконані. З багатьох причин, я зараз не хочу на них зупинятися. Але я точно знаю, що ми повинні їх зробити", – додав колишній голова Ради.

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Відставка Разумкова: чому звільнили голову Верховної Ради

Конфлікт між керівництвом фракції СН і спікером парламенту виник через законопроєкт про олігархів. На думку керівництва СН, Разумков навмисне намагався його "збити".

30 вересня голова фракції СН Давид Арахамія офіційно запросив підписні листи для відкликання Разумкова з поста спікера. Того ж дня той заявив, що не може підписати закон про олігархів – нібито через позицію профільного комітету.

За кілька днів потому у Трускавці депутати президентської партії зібрали необхідні 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання спікера. І тоді ж президент країни Володимир Зеленський заявив, що Разумков більше не є членом команди Слуги народу.

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Верховна Рада віце-спікер президентські вибори в Україні Дмитро Разумков
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