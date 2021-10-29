Дмитро Разумков розповів про створення нової політсили в Раді: "Будемо об'єднуватися"

Дмитро Разумков зазначив , що у нього вже є команда / УНІАН

Екс-спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков заявив про намір створити нову політичну силу.

"Будемо об'єднуватися, будемо рухатися вперед, будемо... повертати людей, в тому числі, і в парламенті, до того ж, є обіцянки, які від нас чекають люди ... сили у мене на це є, час теж є, бажання є, команда є. Сподіваюся, буде більше. І я буду все робити, щоб довіра людей, навіть не рейтинг, а довіра - не падала", - передає слова ексспікера "Інтерфакс".

читайте такожЗвільнений з посади спікера Разумков заявив про появу в Раді "БДСМ-коаліції"Даючи відповідь на уточнююче запитання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "думаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб далі розвивати і все ж таки зробити те, що ми обіцяли людям".

Нагадаємо, Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади голови Парламенту. Рішення підтримали 284 народних депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ і ЄС.

Пізніше колишній спікер ВР виступив на брифінгу перед журналістами, де натякнув на амбіції стати президентом України. Він підкреслив, що "буде створювати свою команду і"не збирається на пенсію". Підходящі для цього люди знайдуться як у парламенті, так і поза ним, впевнений Разумков.

Разумков з травня по листопад 2019 року очолював партію "Слуга народу", першим номером у списку якої був на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав з 29 серпня 2019 року.