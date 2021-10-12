"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту

Разумков розповів про свою відставку. / УНІАН

Звільнений з посади спікера Дмитро Разумков заявив, що його відставка пройшла з порушенням закону про Регламент парламенту. Він зазначив, що його колеги про це знають, але "говорять неправду прямо в очі". Втім, це вже звична практика, переконаний політик.

"Я розумію, що деякі мої колеги вважають, що закон – це я. Але це не так, закон для всіх. Ви можете його читати так, як вам зручно, але він написаний чітко", – сказав він в ефірі програми "Свобода слова".

Колишній голова Верховної Ради також зазначив, що в самій фракції "Слуга народу" голосів за його відставку не вистачило, тому довелося домовлятися з іншими фракціями.

"Я чув, що це рішення фракції ("СН" – ред) – про мою відставку. Цього не відбулося. Голосів за мою відставку, внутрішньофракційних... не вистачило. Тому треба було забирати коштом двох депутатських груп та ще однієї фракції", – сказав депутат.

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Раніше Главред повідомляв, що Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади голови парламенту. Рішення підтримали 284 народних депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ і ЄС.

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Після цього вже колишній спікер ВР виступив на брифінгу перед журналістами, де натякнув на амбіції стати президентом України. Він підкреслив, що "буде створювати свою команду та "не збирається на пенсію". Слушні для цього люди знайдуться як у парламенті, так і поза ним, впевнений Разумков.