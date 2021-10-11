"Це може погано закінчитися": Разумков прокоментував бажання "слуг" позбавити його мандата

Разумков відповів Арахамії на рахунок мандата / УНІАН

Звільнений з посади спікера Дмитро Разумков вважає, що нардепи "Слуги народу" взяли на себе багато функцій і це погано закінчиться. Так колишній спікер прокоментував заяву голови фракції Давида Арахамії про можливе позбавлення його мандата.

"Іноді мені здається, що наші колеги починають на себе брати не тільки функції суду, а й інших органів – ЦВК, і законодавства України, яке вони трактують як їм заманеться. Це точно неправильний підхід, і це може погано закінчиться", – сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Політик стверджує, що в Раді сформувалася негласна коаліція, яка зараз приймає всі рішення. До її складу увійшли "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народу" і "За майбутнє", нардепи яких віддали голоси за відсторонення його від посади спікера українського парламенту.

Щодо особистих переговорів про подальшу співпрацю з ким-небудь з Ради, таких не було, говорить Разумков.

"Але я готовий співпрацювати з тими, хто конструктивно налаштований дійсно міняти Україну – не тільки говорити і відео знімати, а працювати", – сказав ексглава парламенту.

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Раніше Арахамія, коментуючи можливість позбавлення депутатського мандата ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова, заявив, що це залежить від "політичного майбутнього". Все буде добре, якщо спікер, який пішов у відставку, працюватиме на благо виборців "Слуги народу", запевняв політик.

Сам Разумков говорив про намір йти до суду,

якщо його спробують позбавити депутатського мандата. Позбавлений посади глава ВР неодноразово повторював, що це протизаконно, проте допустив такий сценарій.

"Так, я буду відстоювати свої права. Тому що це вже не про посади, а це про можливість робити те, що я обіцяв…" – коментував Разумков ймовірне позбавлення його мандата.

Нагадаємо, Рада відсторонила Дмитра Разумкова від посади парламентського голови 7 жовтня. "За" таке рішення активно голосували нардепи "Слуги народу" – вони дали 215 голосів.