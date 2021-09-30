Разумков про можливу відставку: свою позицію я буду відстоювати, якщо покличуть на фракцію - я прийду

Разумков вважає, що це було колективним рішенням/ УНІАН

У Верховній Раді вже підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Зараз документи знаходяться в апараті ВР.

"Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи і продовжувати процедуру згідно з регламентом", - повідомила прес-секретар голови ВР Ольгу Туній.

Зазначимо, що підписні листи для збору підписів за відставку спікера Разумкова запросив Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

На своїй сторінці спікер парламенту повідомив, що це було "очікувано" і зволікати з підписними листами він не буде.

Відставка Разумкова - "конфлікту немає"

На брифінгу спікер розповів журналістам, що він не був запрошений на засідання фракції "Слуга народу".

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"Що стосується конфлікту - його дійсно немає, якщо його хочуть зробити, це інше питання. Хотілося б зрозуміти всіх суб'єктів цього конфлікту, тому що у мене не було конфліктів з фракцією, я не був на неї запрошений, щоб їх обговорити. Думаю, що було завдання і треба її виконувати, не знаю від кого. Я думаю, що це колективне рішення", — заявив Разумков.

Також спікер Верховної Ради підкреслив, що у нього є "свої принципи та не має ідеологічних розбіжностей з партією".

Читайте такжеРазумков і Зеленський поспішають остаточно з'ясувати свої стосунки"Чи залишилися ці принципи у всіх - це поки відкрите питання. Свою позицію я буду відстоювати, якщо покличуть на фракцію, Я прийду. Думаю, що зможу відповісти на кожне питання кожному колезі", — заявив Разумков.

Засідання "слуг" було таємним

Дмитро Разумков зазначив, що йому дзвонили колеги по фракції, які не голосували та не знали про прохання листів про відставку

"З президентом я ситуацію не обговорював, з Арахамією була розмова. Претензій я також не почув. Лист надійшов від фракції на бланку фракції, підписаний головою фракції. Я думаю, що було засідання, але воно було якимось таємним, тому що про нього знають не всі депутати фракції. Вони дзвонили мені і сказали, що за рішення про прохання листів про відставку не голосували", — розповів Разумков.

З політики йти не збирається

На питання про те, з ким він бачить своє політичне майбутнє Разумков заявив, що є багато людей, яких він може вважати своїми однодумцями.