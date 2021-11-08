Разумков опублікував список з 25 нардепів, які увійшли до його міжфракційного об'єднання

Дмитро Разумков показав список об'єднання "Розумна політика"/ УНІАН

Ексспікер Верховної Ради, депутат Дмитро Разумков опублікував список нардепів свого міжфракційного об'єднання"розумна політика".

"Будь-яка політика повинна бути відкритою та чесною і ґрунтуватися саме на цих принципах. Тому, щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО і перелік увійшли до складу об'єднання депутатів", - написав політик на своїй сторінці в Facebook.

Так, до списку увійшли 25 нардепів - два нардепи Батьківщини, один позафракційний та 21 нардеп зі "Слуги народу".

Список з 25 народних депутатів / Facebook Дмитра Разумкова

Разумков зазначив, що звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту, а про його створення офіційно буде оголошено наступного пленарного тижня.

Нагадаємо, Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади голови Парламенту. Рішення підтримали 284 народних депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ і ЄС.

Також ексспікер парламенту вже заявляв про намір створити нову політичну силу.

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