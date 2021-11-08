Разумков опублікував список з 25 нардепів, які увійшли до його міжфракційного об'єднання

Про його створення буде оголошено офіційно наступного пленарного тижня, каже ексспікер ВР.
Ексспікер Верховної Ради, депутат Дмитро Разумков опублікував список нардепів свого міжфракційного об'єднання"розумна політика".
"Будь-яка політика повинна бути відкритою та чесною і ґрунтуватися саме на цих принципах. Тому, щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО і перелік увійшли до складу об'єднання депутатів", - написав політик на своїй сторінці в Facebook.
Так, до списку увійшли 25 нардепів - два нардепи Батьківщини, один позафракційний та 21 нардеп зі "Слуги народу".
Разумков зазначив, що звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту, а про його створення офіційно буде оголошено наступного пленарного тижня.
Нагадаємо, Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади голови Парламенту. Рішення підтримали 284 народних депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ і ЄС.
Також ексспікер парламенту вже заявляв про намір створити нову політичну силу.
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