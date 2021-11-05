"На злість усім ворогам буду робити так само": Разумков розповів про свою "Розумну політику"

Дмитро Разумков створив "розумну політику" / УНІАН

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков детальніше розповів про його нове міжфракційне депутатське об'єднання під символічною назвою "Розумна політика".

В ефірі телеканалу "Наш"політик заявив, що в новостворену групу депутатів вже готові увійти 25 народних обранців.

"Політика повинна бути розумною, як і рішення, які приймаються в українському парламенті. Люди, які приймають ці рішення, повинні бути адекватними. Вони повинні бути професійними і головне, щоб при прийнятті тих чи інших рішень вони залишалися людьми".

Потенційних членів "Розумної політики" Разумков не згадав поіменно, але схарактеризував принциповими і" кам'яними", адже саме їх, за його словами, не вдалося"зламати офісу президента під час голосування за його ж відставку".

Він підкреслив, що політик, як і проста людина, повинен бути принциповим і вірним своїм принципам, а також зазначив, що його принципи не помінялися за останні два роки при владі.

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"Я впевнений, що це не межа і люди будуть приєднуватися", - резюмував політик, додавши, що його ідеологія близька до "розумного консерватизму". Однак, що означає Цей термін - він не пояснив. Але додав, що битися з опонентами він не буде і завжди буде підтримувати "хороше", хто б його автором не виступав.

А ось, наприклад, корупціонер з політичного середовища, Разумков пропонує не звільняти (тут він згадав міністра економіки Олексія Любченка, якого відправили у відставку напередодні).

читайте такожУ Разумкова знову коронавірус: як себе почуває спікер українського парламентуТим часом, в ефірі програми журналісти заявили, що ініціативу Разумкова підтримує ексглава МВС Арсен Аваков, який навіть напередодні запропонував йому охорону. Про свою симпатію до колишнього міністра оборони підкреслив і ексспікер парламенту.

Нагадаємо, рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади голови Парламенту. Рішення підтримали 284 народних депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ і ЄС.

Пізніше колишній спікер ВР виступив на брифінгу перед журналістами, де натякнув на амбіції стати президентом України. Він підкреслив, що "буде створювати свою команду і"не збирається на пенсію".

Також ексспікер парламенту вже заявляти про намір створити нову політичну силу.

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