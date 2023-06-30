Путіна виставлено повним ідіотом: експерт заявив про продовження заколоту

Володимир Путін показав свою слабкість і боягузливість, тому заколот Пригожина матиме свої наслідки.

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Пригожин принизив Путіна своїм заколотом / Колаж: Главред, скріншоти

Заколот Пригожина спочатку був "заряджений на успіх". Пригожин позначив свої цілі - зняти Шойгу і Герасимова. До того ж, він матиме своє продовження.

Як заявив в інтерв'ю Главреду білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков, Пригожин навряд чи прагнув брати Москву і проводити там якісь бойові дії - хіба що десь недалеко від Москви розбити табір.

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"Все це матиме продовження, тому що є кілька факторів. По-перше, Пригожин виставив Путіна повним ідіотом. Він показав свою слабкість, боягузливість і я думаю, що він вже практично не мешканець в цьому кріслі. По-друге, все-таки Пригожин не виправдав очікування своїх же кримінальників, які тепер дуже незадоволені тим, що все так безславно закінчилося. Ну і по-третє, якщо Пригожин з'явиться в Білорусі, це буде фактором нестабільності. Це будуть дві гадюки в одній банці, які будуть утісняти одна одну", - заявив Санніков нашому журналісту.

Подальша доля Пригожина

Після спроби збройного заколоту в країні-агресорі Росії ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора-ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Про це в інтерв'ю американському журналісту Говарду Альтману повідомив начальник ГУР Кирило Буданов.

Також Буданов заявив, що під час військового заколоту ПВК Вагнер і Євгенія Пригожина вся правляча верхівка втекла з країни-агресора Росії. Якби Пригожин дійшов до Москви, він зайшов би в порожній Кремль. При такому сценарії РФ розділилася б як мінімум на дві частини.

На думку Саннікова, найманців ПВК Вагнера можуть залучати до охорони ядерної зброї, яке РФ перекидає до Білорусі.

"Я думаю, що інстинктивно Лукашенко не хоче появи "вагнерівців". Самого Пригожина він ще може потерпіти, а "вагнерівці" на території Білорусі для нього самого небезпечні. Вони ніяк не стануть його охороною, ніяк не асимілюються", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

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