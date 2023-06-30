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Під час бунту Вагнера всі втекли, Пригожин зайшов би у порожній Кремль - Буданов

Андрій Ганчук
30 червня 2023, 13:50 оновлено 30 червня, 13:57
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Країна-агресорка Росія розділилася б як мінімум на дві частини, якби Пригожин і бунтівники ПВК Вагнер дійшли до Москви, вважає Кирило Буданов.
Буданов, Пригожин
Пригожин міг зайти в порожній Кремль і показати, що влада втекла - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Під час військового заколоту ПВК Вагнер і Євгенія Пригожина вся правляча верхівка втекла з країни-агресора Росії. Якби Пригожин дійшов до Москви, він зайшов би в порожній Кремль. За такого сценарію РФ розділилася б як мінімум на дві частини. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю War Zone він розповів про те, що якби Пригожин таки дійшов до Москви, то зайшов би вже до порожнього Кремль та інших кабінетів влади. Під час військового бунту російські політики і чиновники вищого рангу втекли.

"Якби Пригожин того дня увійшов до Кремля, він би показав громадськості, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх чиновників там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що наразі у Росії немає влади", - зазначив Буданов.

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Росія була б розділена на дві частини

На думку глави ГУР, якби Пригожину вдалося реалізувати свій початковий план, Росія була б розділена як мінімум на дві частини.

"Деякі чиновники з Санкт-Петербурга або звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створює в країні ситуацію двох влад, які відразу б розділилися", - вважає Буданов.

Також керівник військової розвідки України Кирило Буданов підкреслив, що припиненням бунту Пригожина Кремлю вдалося "виграти трохи часу", проте дії колишнього "кухаря Путіна" дуже серйозно підірвали позиції офіційної Москви.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Ватажок бойовиків Вагнер Євген Пригожин, який тривалий час конфліктує з міністром оборони окупантів Росії Сергієм Шойгу та керівником Генштабу Валерієм Герасимовим, 23 червня звинуватив російських військових у ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь Пригожин анонсував похід 25-тисячної ПВК на Москву.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер захопила Ростов-на-Дону. Повстанці взяли під контроль усі військові об'єкти в місті та південний військовий округ загалом. Найманцям вдалося збити декілька вертольотів російських окупантів, які намагалися по них вдарити.

Далі Пригожин відправив колони Вагнер на Москву. Втім, війська ПВК до столиці країни-агресора Росії не дійшли – Пригожин в результаті перемовин з Лукашенком розгорнув свої колони назад. За підсумком було ухвалено рішення про відправку частини Вагнера разом з Пригожиним до Білорусі.

Інші новини:

ГУР Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України Кирило Буданов
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