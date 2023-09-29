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Бронештурми не працюють: з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Олексій Тесля
29 вересня 2023, 14:54 оновлено 29 вересня, 15:02
В ході війни сторони активно застосовують нові інтегровані системи управління боєм.
ВСУ
Характер війни в Україні кардинально змінився / Колаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Реалії війни в Україні виявилися іншими, ніж ті, які представлялися раніше. Це пов'язано в тим, що на полі бою відбулася справжня технологічна революція.

Зокрема, активне застосування тисяч дронів та інших систем спостереження унеможливлюють застосування тактик, до яких звикли західні партнери України та застосування яких очікували від ЗСУ у контрнаступі, йдеться в матеріалі Wall Street Journal.

"Оскільки вздовж лінії фронту в повітрі одномоментно знаходяться тисячі українських і російських безпілотників — від дешевих квадрокоптерів до крилатих літальних апаратів дальнього радіусу дії, здатних пролітати сотні кілометрів і стежити за ціллю годинами — змінилася сама природа війни", — пишуть журналісти.

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Крім того, сторони також активно застосовують нові інтегровані системи управління боєм, які надають доступ до зображень і локацій в режимі реального часу військовим аж до рівнів взводів і відділень. "Сьогодні колону танків або колону наступаючих військ можна виявити за 3-5 хвилин і уразити ще за 3 хвилини. "Виживання" [військ] на марші — не більше 10 хвилин", — пояснює заступник глави ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

У чому відмінності нового типу воєн

Автори матеріалу підкреслюють, що технологічна революція у війні РФ проти України "ставить під сумнів здійсненність деяких основних концепцій американської воєнної доктрини", констатує видання.

Зокрема загальновійськові маневри з використанням великих груп бронетехніки і танків для швидкого прориву — те, чого Вашингтон і його союзники очікували від наступу України цього літа — можуть бути неможливими як такі. Неминучим наслідком цього, на думку українських командирів, є те, що конфлікт завершиться нескоро.

При цьому зміни в характері війни поступово визнають і західні фахівці. "Дні масованих броньованих штурмів, завдяки яким вдавалося захопити багато кілометрів території за один раз, як ми це робили в 2003 році в Іраку — такого більше немає, оскільки безпілотники тепер стали настільки ефективними", — зазначає ветеран війни в Іраку Бредлі Кроуфорд.

Хто такий Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Однією з переваг використання дронів при цьому є їх відносна дешевизна. У той же час, нагадує WSJ, сучасні безпілотники володіють достатньою точністю і швидкістю, щоб наздогнати будь-яку броньовану машину в русі, і, за умови вмілого пілотування, можуть вивести з ладу навіть найсучасніші танки і гаубиці.

За даними Центру спеціальних операцій а СБУ, з 1 червня тільки оператори цього центру знищили на Сході і півдні України 113 російських танків, 111 бойових машин і 68 артилерійських систем, що завдало окупантам втрати в кількості близько 700 осіб.

Раньше Олексій Данилов розповів про загрози довгої війни. Україна досі не може отримати від Заходу відповідь щодо того, до якого моменту вони будуть нас підтримувати, сказав Секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

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дрони ГУР Вадим Скібіцький війна Росії та України
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