Буде клянчити допомогу: Путін поїде в Саудівську Аравію і ОАЕ

У Кремлі вважають переговори з принцом Мухаммедом "дуже важливими".

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Путін поїде на Близький Схід / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін збирається відправитися в Саудівську Аравію і Об'єднані Арабські Емірати. "Директор" РФ може почати клянчити допомогу і хоче відвернути захід від війни в Україні. Про це повідомляє The New York Times.

Вже в четвер Путін хоче зустрітися в Москві з президентом Ірану. Що стосується поїздки Путіна на Близький Схід, то спочатку він планує відвідати Об'єднані Арабські Емірати, а потім відправиться в Саудівську Аравію, щоб зустрітися з принцом Мухаммедом. У Кремлі ці переговори з принцом вважають "дуже важливими".

Варто зазначити, що обидві країни не дистанціювалися від РФ після повномасштабного вторгнення. Там кажуть, що вони "більш корисні як посередники".

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Його поїздка відбудеться на тлі війни в Ізраїлі з ХАМАСом, яка відвернула захід від війни в Україні. Нібито це питання він хоче обговорити з лідерами інших країн. Також його цікавлять спільні дії з координації світового видобутку нафти для забезпечення стабільності цін.

Путін хоче отримати підтримку в питанні про мирні переговори на тлі заяв про довговічність підтримки України з боку Заходу. Повідомляє, що диктатор запропонував Угорщині стати посередником у таких переговорах.

А 18 жовтня Путін з'явився перед Сі з валізками. ЗМІ розкрили їхній вміст.

Слід зазначити, що кремлівський диктатор досить часто на публіці своєю поведінкою або дивними ситуаціями доводить, що він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Ще одна подібна ситуація сталася під час чергового засідання в країні-агресорі Росії - глава Кремля заплутався у власних руках і не зміг знайти на них годинник.

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