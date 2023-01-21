Чехія заперечила, що передасть Україні танки Leopard, які отримала замість Т-72

Країна передала українцям радянські танки, і замість них отримала німецькі Leopard 2.

Чехія не має наміру віддавати Україні танки Leopard, отримані замість Т-72, заявили в Міноборони країни/ Bundeswehr

У Чехії заперечили, що мають намір передати Україні танки Leopard 2, які вони отримали від Німеччини як компенсацію за надані українським військовим танки Т-72 радянського зразка.

Про такі наміри раніше повідомили у ЗМІ, проте у Чехії заявляють, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомили у Міноборони Чехії.

"Іноземні ЗМІ повідомили, що "Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України". Ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсації за допомогу Україні", – зазначається у заяві чеського Міноборони.

У відомстві зазначили, що це питання також не обговорювалося під час засідання на американській базі Рамштайн в Німеччині.

Також Міноборони країни заперечили припущення, що Чехія нібито може отримати американські танки Abrams замість танків Leopard.

Передача танків Leopard 2 Україні

Для реекспорту зброї німецького виробництва потрібен дозвіл Берліна. 18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Під час зустрічі на авіабазі Рамштайн в Німеччині 20 січня представників різних країн, які говорили про оборону України, так і не було прийнято спільне рішення про надання Україні німецьких танків Leopard.

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