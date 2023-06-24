Програє або Путін, або Пригожин: домовитися вже не вийде - Подоляк

"Контртерористична операція" Пригожина вже призвела до захоплення Ростова і штабів Південного військового округу РФ, зазначив Михайло Подоляк.

https://glavred.net/politics/proigraet-libo-putin-libo-prigozhin-dogovoritsya-uzhe-ne-vyydet-podolyak-10480375.html Посилання скопійоване

Розкол еліт у Росії став занадто очевидний, хтось повинен зазнати поразки - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

В країні-агресорі Росії все тільки починається. Розкол еліт став очевидний настільки, що домовитися їм вже не вдасться. Бойовики Вагнера вже захопили Ростов і низку федеральних трас. Програє або угруповання глави Кремля Путіна, або Пригожин. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він зазначив, що "контртерористична операція" Пригожина вже призвела до захоплення бойовиками Вагнера Ростова, деяких федеральних трас і штабів Південного округу. Свою оцінку подіям дали у ФСБ, Національному Антитерористичному центрі та Генпрокуратурі РФ.

На думку чиновника, домовитися вже не вийде. Хтось повинен програти - або Пригожин, або група Путіна.

відео дня

"Розкол еліт занадто очевидний. Домовитися і зробити вигляд, що все залагоджено, не вийде. Хтось повинен обов'язково програти: або Пригожин (з фатальним фіналом), або колективний "антиПригожин" (група Путіна (Володимир Путін, російський диктатор) і кооператив "Озеро"). У Росії все тільки починається", - підкреслив Михайло Подоляк.

Збройний заколот Пригожина в Росії

Керівник банформування ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня звинуватив Міноборони російських окупантів у ракетному ударі по тилових позиціях бойовиків. Пригожин заявив, що 25-тисячне угруповання Вагнер йде розбиратися з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер захопила Ростов. З'явилася інформація, що угруповання контролює вже Воронезьку область. За словами Пригожина, за ніч збито 3 вертольоти російських військ.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що конфлікт Пригожина і Міноборони РФ – реальність. Пригожин говорить про реальний стан речей на війні, а у Шойгу тільки тиражують пропаганду.

Інші новини: