Україна відкрила новий фронт: що стоїть за ударами по 'серцю' економіки Путіна

Дрони дальнього радіусу дії руйнують ключові нафтопереробні заводи і створюють дефіцит палива в Росії.

https://glavred.net/war/ukraina-otkryla-novyy-front-chto-stoit-za-udarami-po-serdcu-ekonomiki-putina-10702127.html Посилання скопійоване

Україна завдає точних ударів по нафтових об’єктах РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

Коротко:

Україна завдала масштабних ударів по нафтовій інфраструктурі РФ

Збитки для Росії від атак оцінюють близько $100 млрд

Дрони дальнього радіусу дії вражають ключові нафтові об’єкти РФ

Українські сили завдають серйозного удару по економіці Росії, зосереджуючись на об’єктах нафтової та газової промисловості. За даними The Sun, збитки для РФ від цих атак можуть сягати близько 100 мільярдів доларів.

Експерт з військової розвідки Філіп Інгрем зазначив, що точні удари по нафтових об’єктах спрямовані на "серце" економіки Росії та дестабілізацію військової машини Путіна:

відео дня

"Дрони дальнього радіусу дії, що пролітають 1000 км і більше, перетворюють велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум'їв".

Дефіцит палива та тиск на фінансування війни

Інгрем додав, що атаки можуть спричинити серйозний дефіцит палива та значно ускладнити фінансування війни Кремлем: "Україна, взявши на приціл російську нафту, здійснює прямий удар по логістичній артерії вторгнення. Мета полягає в тому, щоб скоротити фінансування війни. Удари по нафтопереробних заводах є прямим ударом по доходах Кремля".

За словами експерта, ці операції ймовірно проводяться за підтримки західних партнерів та інсайдерів: "Українська розвідка, ймовірно, за сприяння західних партнерів та інсайдерів на місці, визначила найважливіші та найуразливіші частини кожного об'єкта".

Можливі наслідки для Росії

Інгрем підкреслив, що ремонт уражених нафтопереробних установок потребує місяців, а то й років, і навіть одна атака може завдати Росії збитків на мільярди доларів: "Ремонт однієї з цих установок - справа не кількох тижнів. Це справа місяців, якщо не років".

Експерт зауважив, що серйозні економічні проблеми можуть призвести до дестабілізації російського суспільства та підкреслив: "Послання України чітке і зрозуміле Москві: ця війна завдасть значних збитків економіці та життю росіян".

Карта НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Удари України по російських НПЗ та їх наслідки: думка експерта

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що удари України по нафтопереробних заводах Росії вже приносять видимі результати. За його словами, в окупованому Криму, Забайкальському окрузі та Читинській області вже спостерігаються проблеми з постачанням бензину. Фесенко також не виключив, що подібні атаки на НПЗ триватимуть, посилюючи тиск на економічну інфраструктуру Росії.

Вдалі операції України проти РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону.

Крім того, українські дрони атакували російські нафтові порти на узбережжі Чорного моря. Це паралізувало ключові нафтові порти РФ на Чорному морі.

25 вересня Сили оборони України збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку. Ворожий винищувач-бомбардувальник здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжю, із застосуванням керованих авіабомб.

Читайте також:

Про джерело: The Sun The Sun.co.uk - це онлайн-видання найбільшої британської газети і члена британського регулятора преси IPSO. The Sun прагне до найвищих стандартів точності у своїх репортажах і продовжує інвестувати в оригінальну журналістику в друкованих виданнях і в Інтернеті, йдеться на сайті видання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред