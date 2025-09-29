Чому Дмитро Козак раптово пішов з Кремля - розкрито реальну причину

Відставка Козака була прогнозованою, адже його вплив у Кремлі скорочувався ще з моменту незгоди з рішенням Путіна щодо "ДНР" і "ЛНР", вказує Курносова.

Чому Дмитро Козак раптово пішов з Кремля / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео YouTube

Про що сказала Курносова:

Відставка Козака була прогнозованою

Козак виступав проти визнання так званих "ДНР" та "ЛНР"

Подальша доля Козака стане відома найближчим часом

Відставка Дмитра Козака, яку офіційно подали як "звільнення за власним бажанням", насправді виглядає як давно підготовлений крок. Його вплив у кремлівській вертикалі влади поступово зменшувався. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла політичний аналітик Ольга Курносова.

Експертка нагадує, що відставка Дмитра Козака була прогнозованою, адже ще під час засідання Ради безпеки РФ, коли Путін оголошував про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", Козак висловлювався проти цього, хоча його промова не потрапила до офіційних кадрів трансляції. Попри це, факт його незгоди став відомим.

"З тих пір його можливості поступово скорочувалися. Кілька місяців тому ми дізналися про формування нового підрозділу адміністрації президента, до якого відійшли повноваження, що раніше належали Козаку, — робота з країнами пострадянського простору, або, як кажуть, з "близьким зарубіжжям". Очолив це нове управління син сумнозвісного прокурора Чайки. Відповідно, стало зрозуміло, що повноваження Козака ще сильніше скорочувалися", - вказує вона.

Курносова зазначає, що днями з’ясувалося, що Козак подав заяву про звільнення "за власним бажанням", після чого з’явився вже підписаний указ президента РФ.

Водночас, вона додає, у документі не вказано, що йдеться саме про особисту ініціативу, що може свідчити про невдоволення Путіна таким кроком. Крім того, обговорюється можливість його переведення на посаду повноважного представника в Північно-Західному федеральному окрузі, тобто фактичне повернення до Санкт-Петербурга.

"Також Путін вніс кандидатуру генерального прокурора Ігоря Краснова на посаду голови Верховного суду. Очевидно, що звільнену посаду повноважного представника Північно-Західного федерального округу може зайняти Олександр Гуцан. Чи залишиться у Козака якась перспектива на державній службі, покаже найближчий час", - резюмувала вона.

Що означає для України відставка Козака

Як писав Главред, військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що після відставки Дмитра Козака, одного з головних архітекторів гібридної війни проти України та ініціатора створення "народних республік", наступним гучним кроком може стати усунення Валерія Герасимова. Його місце, за прогнозами, може зайняти генерал Мордвічев.

"Це все вказує на те, що військово-політичний режим Росії обрав шлях вічної війни", - стверджує військовий аналітик у Telegram.

Відставка Козака - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 вересня давній соратник Володимира Путіна та єдиний представник кремлівської адміністрації, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну, Дмитро Козак подав у відставку з посади заступника керівника адміністрації президента за власним бажанням.

Політичний аналітик Ольга Курносова оцінила рішення російського диктатора Путіна звільнити зі свого оточення Козака та висловилася щодо ймовірності перевороту в Кремлі.

