У Молдові завершилися вибори: проросійські сили уже збирають людей на протест

Понад 1,5 млн молдаван проголосували на парламентських виборах.

У Молдові пройшли парламентські вибори / Колаж: Главред, фото: facebook.com/maia.sandu, uk.wikipedia.org

Коротко:

На вибори у Молдові з'явилися понад 50% зареєстрованих виборців

Лідирує проєвропейська партія PAS

Експрезидент Додон покликав прихильників на "мирний протест"

У неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Понад половина зареєстрованих виборців взяли участь у голосуванні. Про це пише Newsmaker.

За даними видання, станом на 19:40 за місцевим часом проголосували більш ніж 1,5 млн громадян. З них 1,28 млн громадян віддали свої голоси на виборчих дільницях всередині країни, а понад 245 тисяч - за кордоном.

ЦВК Молдови станом на 23:50 опрацювала вже понад 85% протоколів. За даними на сайті ЦВК, лідирує проєвропейська партія "Дія та солідарність" (PAS) із результатом 44.99%. На другому місці - проросійський Патріотичний блок, який отримав 27.65% голосів.

Інші політичні сили набирають значно менше голосів. BE "ALTERNATIVA", PPDA та PARTIDUL NOSTRU - близько 6-8% кожна. Інші партії - 1% або менше.

Перші результати виборів у Молдові / Фото: скріншот

Один із лідерів Патріотичного блоку, експрезидент Молдови Ігор Додон, відомий своєю підтримкою Кремля, уже заявив пресі про перемогу своєї політичної сили на парламентських виборах. Він оголосив, що в понеділок, 29 вересня, о 12:00 відбудеться "мирний протест" і закликав своїх прихильників бути готовими "захищати перемогу".

"Ми маємо бути готовими завтра захищати нашу перемогу. Те, що опозиція переможе на цих виборах вже очевидно", - сказав колишній президент Молдови.

Крім цього, в Молдові затримали трьох осіб за підготовку заворушень. Правоохоронці викрили трьох співробітників силових структур Придністров’я, які планували "створити паніку серед людей" за допомогою піротехніки.

Дивіться відео затримання чоловіків:

У Молдові затримали трьох зловмисників / Фото: скріншот

Наступною ціллю РФ може стати Молдова

Як раніше повідомляв Главред, під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа" в Одесі президентка Молдови Майя Санду наголосила на критичній важливості продовження сильної міжнародної підтримки України. Вона підкреслила, що саме Україна є ключовим елементом у забезпеченні безпеки не лише в регіоні, а й у всій Європі.

За її словами, Росія продовжує агресію не лише військовими методами, а й гібридними засобами. Санду наголосила, що зупинити РФ потрібно саме в Україні, інакше наступною ціллю агресора може стати Молдова і Росія на ній не зупиниться.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у другому турі президентських виборів у Молдові перемогу здобула чинна президентка Майя Санду. Вона випередила проросійського опонента Олександра Стояногло на 10%.

Напередодні другого туру виборів Молдову охопила хвиля анонімних погроз. Громадяни масово отримували на свої телефони повідомлення зі словами про можливе вбивство. Мета цих повідомлень - залякати виборців перед вирішальним голосуванням.

Як повідомляв Главред, у Молдові під час трансляції з ефіру зняли радянський фільм "Іван Васильович змінює професію" через нібито "мілітаристський зміст". Актриса Наталія Селезньова та помічник Путіна Мединський прокоментували заборону і назвали її несерйозною.

