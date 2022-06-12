Ердоган анонсував термінові переговори із Зеленським і Путіним

Зеленський і Ердоган / president.gov.ua

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про наміри провести в найближчий тиждень переговори як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом Росії Володимиром Путіним.

Повідомляється, що Ердоган хоче в терміновому порядку обговорити з лідерами країн ситуацію в Україні.

Крім того, в ході майбутніх контактів з Путіним і Зеленським хотів би обговорити питання створення "зернового коридору" з України.

"Плануємо обговорити це питання (зернового - ред.) з паном Путіним і паном Зеленським", - сказав Ердоган на зустрічі з молоддю у Вані, передає aa.com.tr.

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РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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