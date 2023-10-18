"Там якраз комплекс росПВО дислокується": вночі в Криму продунали вибухи

У тимчасово окупованому Криму у ніч на 18 жовтня пролунали звуки вибухів. Жителі півострова повідомляють про сильний вибух в Євпаторії.
Також місцеві пишуть про вибух у Сакському районі, ймовірно, він був поблизу Заозерного.
Стверджується, що вибух було чути і в районі села Ромашкіно.
"А там якраз комплекс росППО дислокується", - зазначає Telegram-канал Кримський вітер.
"Повідомляють, що вибух - це робота росППО, деякі бачили слід від старту ракети. До речі, там же у вересні був знищений ЗРК С-400. Росіяни, схоже, навіть не змінювали місце розташування свого ППО", - додали на каналі.
Близько сьомої ранку "Кримський вітер" написав про те, що в Бахчисарайському районі чути вибухи з боку Севастополя. Можливо, працює російська ППО.
ATACMS в Україні
Увечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування Україною балістичних ракет ATACMS. Україні передали ATACMS з касетною боєголовкою та обмеженою дальністю.
Відомо, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS в ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. В результаті ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку, один "Панцир С2" з особовим складом тощо.
Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно запуск ATACMS для удару по російських окупантах.
Пізніше представник Ради національної безпеки США Едріен Уотсон підтвердила, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS, які мають радіус дії 165 кілометрів.
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